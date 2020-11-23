前國務卿柯瑞將任氣候變遷總統特使
總統當選人白登的政權交接小組透露，前國務卿柯瑞(John Kerry)將任氣候變遷總統特使(Special Presidential Envoy for Climate)且列席國家安全會議(National Security Council)，這個官銜將成為美國國家安全會議第一個針對因應氣候變遷問題而成立的職務。另外，前國土安全部副部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)將出任國土安全部部長，中央情報局(CIA)前副局長海恩斯(Avril Haines)將成為美國首位女性國家情報總監(Director of National Intelligence)。
日前媒體報導便傳出，白登團隊將在新政府設立 「氣候沙皇」(Climate Czar)一職，專門處理對抗氣候變遷的相關政策。紐約時報23日報導，白登政權交接小組成員透露，白登最快將於24日宣布柯瑞將任氣候變遷總統特使。
古巴出生的馬約卡斯將成為首位拉丁裔國土安全部長，負責管理並落實美國移民政策。他在2013年至2016年間擔任國土安全部副部長。
報導分析，歐巴馬任內的移民高層官員建議白登團隊，任命馬約卡斯掌理國土安全部，將有助於贏得移民社區支持，同時也讓國土安全部內的溫和派人士與職業公務員感到滿意。
海恩斯是歐巴馬任內的中情局副局長。2007年至2008年間，她在參院外交關係委員會擔任當時身為委員會主席白登的助理。
海恩斯的人事案如果通過，將成為美國史上掌理情報機關職位最高的女性首長。目前中情局局長為吉娜·哈斯柏(Gina Haspel)，中情局長是國家情報總監旗下單位。
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