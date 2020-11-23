前國務卿柯瑞將任氣候變遷總統特使　

圖為前國務卿柯瑞(John Kerry)將任氣候變遷總統特使。美聯社

總統當選人白登 的政權交接小組透露，前國務卿柯瑞(John Kerry)將任氣候變遷總統特使(Special Presidential Envoy for Climate)且列席國家安全會議(National Security Council)，這個官銜將成為美國 國家安全會議第一個針對因應氣候變遷問題而成立的職務。另外，前國土安全部 副部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)將出任國土安全部部長，中央情報局(CIA)前副局長海恩斯(Avril Haines)將成為美國首位女性國家情報總監(Director of National Intelligence)。

日前媒體報導便傳出，白登團隊將在新政府設立 「氣候沙皇」(Climate Czar)一職，專門處理對抗氣候變遷的相關政策。紐約時報23日報導，白登政權交接小組成員透露，白登最快將於24日宣布柯瑞將任氣候變遷總統特使。

古巴出生的馬約卡斯將成為首位拉丁裔國土安全部長，負責管理並落實美國移民政策。他在2013年至2016年間擔任國土安全部副部長。

報導分析，歐巴馬任內的移民高層官員建議白登團隊，任命馬約卡斯掌理國土安全部，將有助於贏得移民社區支持，同時也讓國土安全部內的溫和派人士與職業公務員感到滿意。

海恩斯是歐巴馬任內的中情局副局長。2007年至2008年間，她在參院外交關係委員會擔任當時身為委員會主席白登的助理。

海恩斯的人事案如果通過，將成為美國史上掌理情報機關職位最高的女性首長。目前中情局局長為吉娜·哈斯柏(Gina Haspel)，中情局長是國家情報總監旗下單位。