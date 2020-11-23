學者：白登主張多邊關係 短期台美檯面關係恐倒退

維吉尼亞大學米勒公共事務中心訪問教授林夏如23日以「美國對台政策的前景」為題發表演講。(中央社)

美國維吉尼亞大學訪問教授林夏如今天表示，美國總統勝選人白登 陣營主張多邊合作，在許多議題上仍需中國 參與，因此與前朝相比應會「少說話、少挑釁」；對台灣 而言，短中期內美台關係可能會「有些倒退」。

台北論壇今天舉辦台美關係演講會，由美中關係與國際關係理論專家何漢理（Harry Harding）與妻子、維吉尼亞大學米勒公共事務中心訪問教授林夏如座談，主題「美國對台政策的前景」；何漢理在演講時幽默地說，他講「過去式」，「未來式」交給林夏如。

針對美中交惡、兩岸關係的前景應對方式，何漢理指出，他要給中國一些最基本建議，第一是「停止傷害」，至少不要讓情勢更糟，才有可能走向下一步。

何漢理認為，首先，中國可以停止以軍機跨越台灣海峽中線，第二是停止宣揚對台實行「一國兩制」，因為「一國兩制」在台灣社會已成完全負面模式，從咖啡店、球場到學校都可看到「撐香港」、「避免今日香港成為明日台灣」等標語，反映「一國兩制」對北京爭取在台灣的地位毫無幫助。

林夏如也認為，中國文宣部門做得實在太差，外交人員對新疆問題的回應令人不敢恭維，「他們至少應該知道如何與世界交流」；她曾和華府的中國使館官員提及此事，但似乎這已成為難以改變的結構面問題。

她還說，現在有許多學習中文的學生「因為害怕」，而拒絕去中國學習；長期下來，中國會發現即便在經濟、軍事和政治上表現強大，但從年輕人、老一輩再到利益集團，「中國的朋友卻越來越少」。

至於白登政府與川普政府的外交政策差異，何漢理認為，川普政府對中國抱持很強烈的質疑，對中國採取「圍堵」，但白登應會認為美中關係屬「高度競爭」；許多美國民眾則寄望白登政府，能更強化美國的能力、更有效的方式和中國進行競爭。

林夏如分析，白登陣營在國際外交上主張多邊合作，對台灣而言的確「令人不安」，例如在氣候變遷議題等多個議題仍需中國的合作，因此與前朝相比，短期內台灣可能被忽視。

她指出，美方仍會像過去一樣經營美台關係，但白登政府會「少說話、少挑釁」，希望與世界建立一種長遠的有益關係；但對台灣而言，檯面上的美台關係在短中期可能會「有些倒退」。

林夏如也提到，就她了解，許多在川普政府工作的人，能夠實際制定議程、推動體制改革，主因是川普樂於放手，進而讓能加入運作的人發揮領導作用。

她指出，相較之下，本身就對外交政策相當熟悉的白登，可能成為一個與川普截然不同，反而事必躬親、過度要求細節的領導者（micromanager），白登將如何與麾下的聰明人合作，值得注意。