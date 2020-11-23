卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

美國總統川普。(美聯社)

新任總統明年1月20日就職，卸任後的川普 不再有總統豁免權做為保護傘。國家廣播公司(NBC)分析，雖然川普恐因某些商業交易出現牢獄之災，但實際上面臨民事賠償的機率卻比坐牢還高。隨著司法訴訟而曝光的金融紀錄與其他隱私，更可能讓川普備感難堪。

到目前為止，川普面臨的訴訟都來自家鄉紐約。紐約檢方磨刀霍霍的幾件大案，川普可能利用任期尾聲最後幾周，設法全身而退。

＊曼哈頓區域檢察官調查案件

紐約郡區域檢察官(District Attorney of New York County)范斯(Cyrus Vance Jr.)正調查川普、川普集團(Trump Organization)付給川普緋聞對象「封口費」是否觸犯州法，要求索取過去八年川普個人所得稅報稅紀錄及川普集團報稅資料。

法院紀錄顯示，范斯追查重點在於川普集團是否涉及大規模刑事犯罪，例如川普家族企業涉及保險詐騙、稅務詐騙以及屬於重罪的偽造商業紀錄(falsifying business records)。偽造商業紀錄最高面臨一年有期徒刑及罰金、緩刑。

國家廣播公司分析，川普集團的緊急上訴如果被最高法院駁回，范斯將可很快取得為川普集團處理稅務事務的馬薩爾斯(Mazars)會計事務所資料。這起案件是與川普切身相關的刑事調查，如果法院裁定罪名成立，川普面臨的法律後果可能將是巨額罰金。

法律顧問塞瓦洛斯(Danny Cevallos)指出，范斯的起訴策略可能採行「挑最軟的柿子下手」，也就是逃漏稅及偽造商業紀錄等罪名。他說，根據紐約州 法，被告如果被法院認定存有「蓄意詐騙的意圖」，就可能以偽造商業紀錄二級罪名遭到定罪。

＊紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)領軍調查案件

詹樂霞正在調查四起川普集團的房地產交易案件，以及川普企圖爭取低利貸款以收購職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾隊(Buffalo Bills)。雖然這些案件都是民事調查，但檢察長辦公室隨時可以將調查取得事證轉送給包括范斯在內的區域檢察官。

＊指控川普性侵 的女性受害者

川普遭到多名女性指控性騷或性侵，對於其中一起可能引發嚴重後續影響的官司，川普則動用司法部介入。

紐約專欄作家珍‧卡若爾(E. Jean Carroll)在2019年出版著作中，指控川普在1990年對她性侵。卡若爾已於去年11月提告，但川普則駁斥她的新書是「虛構小說」。卡若爾後來對川普加告誹謗。川普卸任後將恢復一般平民身份，必須遵守法院要求提供證詞以及DNA檢體。

曾參加川普製作兼主持實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)的參賽者桑莫爾‧瑟沃斯(Summer Zervos)，2017年向法院提告，指控川普對她襲胸、強吻。川普雖稱願意出庭為己辯護，但川普律師團卻祭出拖延戰術，紐約州上訴法院2021年可能對於川普出庭時間做出裁定。