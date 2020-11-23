路透：美國擬對89家與軍方有關係的中國企業實施管制

中國商飛的C919客機。路透

路透引述正草擬的文件報導，川普 政府即將宣布89家中國 航太及其他領域的企業與軍方有關係，將限制他們採購美國 各項產品及技術。

若這份名單真的公布，可能導致中國與美國貿易關係更加緊張，同時對於向中國出售民用航空零組件的美國企業及其他產業造成衝擊。

名單上包括中國商用飛機有限責任公司、中國航空工業集團有限公司及其10家關聯實體。中國商飛是主導中國與波音和空中巴士展開競爭的領軍企業。

這份名單包括在一項規範草案之中，此規則用來確認美國視為是「軍方終端用戶」的中國和俄羅斯公司，如果被認定為這類用戶，則美國供應商必須要獲得許可，才能將範圍很廣的商用產品賣給他們。根據此規則，申請許可被否決的可能性要高於批准。

美國總統川普最近幾個月加大對中國的行動，10天前他發布了一項行政命令，禁止美國對部分中國企業進行投資，華盛頓方面稱這些企業由中國軍方擁有或控制。

今年4月，美國商務部擴大所謂「軍事終端用戶」的定義，不僅涵蓋武裝部隊和警察，還包括支持或協助軍事物品維護或生產的任何個人或實體，即使他們的業務主要是非軍事的。 出口管制領域，包括文字處理等電腦軟件、數位示波器等科學設備以及飛機零部件等。就飛機而言，這些項目包括從飛行控制箱的支架到引擎本身的一切。

華盛頓貿易律師、前商務部官員Kevin Wolf表示，規則和名單可能會修改，但在川普政府任內，能生效的時間已所剩經不多。此規則需要在12月中旬前得到批准並提交給美國官方規則出版機構美國聯邦政府官報（Federal Register）。