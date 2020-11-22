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白登就職典禮怎麼舉辦？預料川普不會去 也沒有舞會

白登就職典禮怎麼舉辦？預料川普不會去 也沒有舞會

編譯胡夢瑋／綜合報導
白登團隊透露，就職典禮該怎麼舉辦仍在討論中。圖為白登2009年宣誓就任副總統。路透
白登團隊透露，就職典禮該怎麼舉辦仍在討論中。圖為白登2009年宣誓就任副總統。路透

在新冠肺炎疫情肆虐之際，美國總統當選人白登明年1月的就職典禮該如何舉辦，白登團隊表示，仍在討論中。

華盛頓郵報報導，六名參與就職典禮計畫的工作人員說，白登團隊正在討論是否要求大家戴口罩並保持社交距離，可能會近距離接觸白登的人恐需做新冠病毒檢測。

總統宣示後與國會議員在國家雕像大廳（National Statuary Hall）共進午宴的活動可能取消；今年可能也不會有就職舞會，任何形式的集會可能嚴格受限。

白登顧問團隊幾乎篤定川普不會參加白登的宣誓典禮，他們認為事前的白宮傳統茶敘，以及共同驅車前往國會都不太可能發生，川普也不會允許自己被拍到看著白登宣示的樣子。

不過，親近白登的人堅持必須維持歷年總統就職典禮的莊嚴感，以建立總統的合法性。川普在大選後不斷質疑選舉舞弊。

白登顧問可能參考民主黨大會安排就職典禮，計畫將大部分公共活動改為線上舉行。雖然都屬政治活動，但就職典禮談話對象除了白登支持者還有川普支持者。

即便白登親自參加宣誓典禮，部分相關活動可能以線上為主。目前詳細計畫尚未確定，顧問仍在集思廣益，不過就職前演場會可能變成線上轉播讓全國民眾一起欣賞。

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