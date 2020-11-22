我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1208萬例 加州破110萬

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

加州衛生局讓步 特斯拉員工不用遵守防疫居家令

中央社／舊金山21日綜合外電報導
特斯拉汽車位於加州的汽車組裝廠。取材自特斯拉官網
特斯拉汽車位於加州的汽車組裝廠。取材自特斯拉官網

美國加州新2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情管制措施今天生效，但特斯拉汽車工廠得以豁免。

法新社報導，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年稍早為防疫封鎖令與當局槓上後，主官單位因此考量認定特斯拉廠為必要性產業。

加州公共衛生局（Department of Public Health）表示：「被認定為必要性製造業的勞工，並不屬居家禁足規範之列。」當局特別點名運輸產品和設備屬於必要性製造業。

這項豁免允許特斯拉汽車裝配廠免受加州宵禁管制規範，但仍須遵守現行衛生計畫。

宵禁今天生效，實施至12月21日，期間每晚10時至次日凌晨5時，民眾必須留在家中，只有必要性活動除外。

加州人口大約有94%會受到宵禁影響，包括特斯拉車廠所在地阿拉美達（Alameda）的居民。

今年5月，馬斯克為了加州工廠重新啟動，與當局槓上，並揚言要將公司總部與未來計畫遷往德州或內華達州。

馬斯克在社群網站推特（Twitter）一度宣布重啟生產線，挑戰當局敢不敢制止他。

全美各地2019冠狀病毒疾病確診數量飆升，促使若干州府採取措施，試圖減緩疫情蔓延。

美國染疫確診病例今天突破了1200萬起。

編輯推薦

加州 特斯拉 宵禁

上一則

廢除「出生公民權」 川普任期結束前將放手一搏

延伸閱讀

馬斯克身家直追全球第2富 可望取代蓋茲

馬斯克身家直追全球第2富 可望取代蓋茲
加碼投資70億 GM挑戰特斯拉

加碼投資70億 GM挑戰特斯拉
省成本 佛利蒙擬擴充特斯拉警車

省成本 佛利蒙擬擴充特斯拉警車
《消費者報告》汽車可靠度排名 特斯拉落居倒數第2

《消費者報告》汽車可靠度排名 特斯拉落居倒數第2

熱門新聞

第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

2020-11-14 21:53
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

2020-11-20 22:59
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行。(美聯社)

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

2020-11-14 16:21
民主黨新澤西州聯邦眾議員帕斯克瑞爾(Bill Pascrell)。(美聯社)

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

2020-11-18 11:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長
聯邦法官駁回川普「賓州選票訴訟」 嚴指剝奪公民權

聯邦法官駁回川普「賓州選票訴訟」 嚴指剝奪公民權