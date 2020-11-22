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疫期聚會出遊 安全防疫五要點

編譯組／綜合報導

面對感恩、聖誕假期，達拉斯地區醫師James Cutrell與Erin Carlson針對家庭聚會、出遊旅行，提供保持安全的五種方法。

●對抗「隔離疲勞」

北德州和美國目前疫情嚴峻，至11月12日，全球共計5200萬起疫情，四分之一位於美國，迄今導致美國25萬人死亡，達拉斯縣平均每日出現千起病例。

Erin Carlson說，由於隔離疲勞，人們厭倦與親友疏離，小型聚會增加，社區疫情擴散。James Cutrell也提出「隔離疲勞」一詞，認為假期親友希望聚會，但這是危險的，「我們知道要降低疫情該怎麼做，問題是公眾是否願意這樣做。」

●練習安全聚會策略

僅管疫苗開發中，但在恢復正常前，仍存在許多政治、科學等考量，人們不該在2021年制定不涉及口罩和疏離的聚會策略。

●戴口罩，提前檢測

健康專家和CDC都同意戴口罩能遏止新冠肺炎疫情擴散，此外，在家庭聚會前採取檢測和隔離，也可令人安心。

●酒店報到

一般來說，旅行和酒店業已適應疫情，假期遊客不用過份擔心酒店清潔，旅客可在入住前，檢查酒店對新冠肺炎疫情的相關規定。

●準備出發

CDC指南說，慶祝感恩節最安全的方法，是與自己所居住的人一起慶祝。

航空公司採取適當的規定下，商業飛行在疫情期間相對安全，但並不意味沒風險。旅客需比過去做更多的提前計畫，包括戴口罩、準備洗手液、經常洗手、準備濕紙巾擦拭座椅等。

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