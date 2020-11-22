除非疫情續惡化 德州不會進一步封鎖

州長艾伯特表示德州不會進一步封鎖。（美聯社）

德州 衛生服務廳19日表示，新冠確診人數達到1萬2293人。此一紀錄超越17日的紀錄1萬823人。在之前已是7月15日的1萬791人，當時也是德州第二波疫情 的高峰。另外，德州的死亡人數也達到2萬100人。不過，州長艾伯特19日仍然堅稱，除非狀況繼續惡化，不然商業活動都不會進一步受限。

艾伯特強調，封鎖將會帶來負面影響，而且證據顯示，新冠病患的占床率並未超過標準，因此現有的75%來客容量不需要縮減。他強調，除非德州22個醫療區的新冠占床率都突破15%，不然先前的規定不須緊縮。

數據顯示，德州至少有六個醫療區亮起紅燈，包括艾爾巴索、拉伯克、阿馬里洛超標一周，拉雷多與密德蘭－奧德薩超標幾天。聖安吉洛一度達到17%，但19日又降到 15%以下。達拉斯縣僅低於門檻一點點，達拉斯－福和市從14%降到13%。

如果按照規定，新冠占床率超過15%的地區，商業活動都應該進一步受限，酒吧不得營業，餐廳、賣場、劇院的客容量降到50%，非必要手術不得執行。

但是艾伯特在拉伯克市表示，當地已經開始收到治療新冠的藥物，禮來藥廠（Eli Lilly & Co.）的Bamlanivimab療法不但能治療拉伯克的病患，還能救德州其他地方的人命，而且藥物會優先分發給面挑戰的醫療院所，德州人很快就可以將新冠拋在腦後了。