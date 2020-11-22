我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

除非疫情續惡化 德州不會進一步封鎖

編譯組／綜合報導
州長艾伯特表示德州不會進一步封鎖。（美聯社）
州長艾伯特表示德州不會進一步封鎖。（美聯社）

德州衛生服務廳19日表示，新冠確診人數達到1萬2293人。此一紀錄超越17日的紀錄1萬823人。在之前已是7月15日的1萬791人，當時也是德州第二波疫情的高峰。另外，德州的死亡人數也達到2萬100人。不過，州長艾伯特19日仍然堅稱，除非狀況繼續惡化，不然商業活動都不會進一步受限。

艾伯特強調，封鎖將會帶來負面影響，而且證據顯示，新冠病患的占床率並未超過標準，因此現有的75%來客容量不需要縮減。他強調，除非德州22個醫療區的新冠占床率都突破15%，不然先前的規定不須緊縮。

數據顯示，德州至少有六個醫療區亮起紅燈，包括艾爾巴索、拉伯克、阿馬里洛超標一周，拉雷多與密德蘭－奧德薩超標幾天。聖安吉洛一度達到17%，但19日又降到 15%以下。達拉斯縣僅低於門檻一點點，達拉斯－福和市從14%降到13%。

如果按照規定，新冠占床率超過15%的地區，商業活動都應該進一步受限，酒吧不得營業，餐廳、賣場、劇院的客容量降到50%，非必要手術不得執行。

但是艾伯特在拉伯克市表示，當地已經開始收到治療新冠的藥物，禮來藥廠（Eli Lilly & Co.）的Bamlanivimab療法不但能治療拉伯克的病患，還能救德州其他地方的人命，而且藥物會優先分發給面挑戰的醫療院所，德州人很快就可以將新冠拋在腦後了。

編輯推薦

德州 疫情

上一則

疫期聚會出遊 安全防疫五要點

延伸閱讀

新冠抗體藥抵德州

新冠抗體藥抵德州
伯克利音樂學院與北京機構合作 培養新一代音樂人

伯克利音樂學院與北京機構合作 培養新一代音樂人
德州高鐵明年動工打問號

德州高鐵明年動工打問號
德州新冠死亡人數破兩萬 僅次紐約

德州新冠死亡人數破兩萬 僅次紐約

熱門新聞

第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

2020-11-14 21:53
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行。(美聯社)

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

2020-11-14 16:21
民主黨新澤西州聯邦眾議員帕斯克瑞爾(Bill Pascrell)。(美聯社)

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

2020-11-18 11:32
德州成為全美首個新冠確診人數突破百萬的州，艾爾帕索市醫院床位已告急，不敷使用。(美聯社)

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

2020-11-16 13:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
只會演少女？唐嫣挨批拖累「燕雲台」口碑

只會演少女？唐嫣挨批拖累「燕雲台」口碑
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲

牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感