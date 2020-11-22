研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

研究發現，新型冠狀病毒在零度以下和「濕度超級飽和」環境中，可存活長達一個月。 歐新社

研究發現，新型冠狀病毒在零度以下和「濕度超級飽和」環境中，可存活長達一個月。專家建議避免密集接觸和維持穩定室內溼度有助減少傳染。

北美的天氣轉涼，2019冠狀病毒疾病疫情 的病例在全美激增，因為天寒之故，相對安全的戶外聚會變得愈來愈不可行。隨著人們湧向室內溫暖的環境，又成為病毒傳播更有利的環境。

加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，一項新的證據發現，這波疫情攀升的另一個原因是，新型冠狀病毒能夠在較冷的天候與極端相對濕度環境下保持活躍。

報導認為，這個證據能夠在漫長的冬天進一步做為公共衛生措施，以及個人衛生行為的指導方針。

「最重要的是這個病毒能適應多重的環境壓力源，包括天候的冷熱與濕度。」加州大學 柏克萊分校傳染病學專家、名譽教授史瓦茲柏格（John Swartzberg）表示：「明顯地新型冠狀病毒在冬天的月分最活躍。」

研究人員還發現，新型冠狀病毒在零度以下低溫及相對濕度達100%的濕度超級飽和環境中，可以存活長達一個月。

根據上星期在「美國 國家醫學圖書館」（National Library of Medicine）預印本上發表、一份尚未經過同行審批的研究提到，包括室內緊密接觸和冰冷空氣都是有利於病毒容易傳染的理想條件。

加州大學洛杉磯分校教授、這份研究的共同作者羅以德-史密斯（Jamie Lloyd-Smith）表示，「溫度愈低，病毒越能穩定傳染的時間就愈長，這並不意外」，但是研究發現濕度對病毒的影響，「病毒不管在非常低或非常高的濕度仍能維持很長的存活時間」。

那意味著人們應該要消毒冰箱冷藏和冷凍的生鮮蔬果嗎？羅以德-史密斯認為從食物接觸感染病毒不是零風險，但他希望人們還是要把力氣用在戴口罩、減少密集的室內接觸。

羅以德-史密斯表示，讓室內環境更安全的簡易步驟是投資一台空氣增濕器，或者單純地燒一壺熱水。

因為當戶外天冷、室內又啟動暖氣時，會讓房間的相對濕度下降，這不只讓病毒可以存活更久，乾燥的環境也讓人們天生的抵抗力變弱。

報導建議，即使病毒的傳染性粒子在寒天會懸浮於空氣較長時間，從事戶外活動、曬曬太陽光的紫外線和呼吸極度通風的戶外空氣，仍是防止病毒最有效的方法。