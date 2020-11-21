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川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

編譯潘勛／綜合21日報導
媒體報導，川普總統21日繼續推文指控大選舞弊。圖為川普20日出席白宮記者會。(美聯社)
媒體報導，川普總統21日繼續推文指控大選舞弊。圖為川普20日出席白宮記者會。(美聯社)

川普總統不斷發出推文，指稱這次大選有大規模舞弊，另其私人律師朱利安尼聲嘶力竭喊說，想偷走選舉的陰謀廣及全球，但這兩周以來司法部毫無動作，沉默得令人生疑；「華盛頓郵報」21日認為，負責執法的司法部對川普充耳不聞，適足以證明川普及其支持者的證據極為薄弱。

報導指出，司法部官員私底下倒是說，他們願意偵辦名正言順的投票舞弊指控；司法部長巴維理甚至放鬆某些限制規定，讓檢察官們不會心生顧忌，得以搶在認證選舉結果之前放手去偵辦。

只是前任和現任官員都表示，總統私人律師朱利安尼的指控聽來是「瘋言瘋語」，而且他們瞧不出也沒聽說有任何證據，可以支持大規模舞弊的說法，遑論朱利安尼繪聲繪影的那種國際陰謀論。由於茲事敏感，敢講話的官員都要求匿名，司法部發言人則拒絕評論。

歐巴馬政府時代的司法部選舉權事務官列維特(Justin Levitt)現任洛杉磯「羅耀拉法學院」(Loyola Law School)教授，他指出司法部的沉默可謂「正常的一線光明，坦言之也是正面跡象」，顯示國家正在回歸，有所改善。

列維特指出，民眾可以感受到聯邦政府在選舉的角色已經膨脹，然而大多數選舉法規還是靠各州及地方政府來執行；「司法部堪稱強大戰艦，但管轄區有其限制，絕大多數的選舉，兵家必爭之地在陸上、在空中，戰艦幫不上什麼忙。」

聯邦執法官員也表示，希望自己不要被捲進去偵辦一些沒充足理由可資懷疑的事。許多朱利安尼等共和黨援引的證詞，充其量只是懷疑及臆斷，猜想可能發生什麼事，且又定義拙劣，並非確切的罪行證供。

熟知內情人士指出，有幾件指控選舉舞弊的案子已提呈到司法部，該部雖釋出正在評估的訊息，但不願聲張，因為就算那幾個案子，聯邦官員也找不出什麼犯罪的證據；另外，光是宣布偵辦，就會沒根沒據地讓選舉的公信力蒙上陰影。

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