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移動炸彈？成千上萬未受檢大學生將返家過節

移動炸彈？成千上萬未受檢大學生將返家過節

記者胡玉立／綜合報導
感恩節長周末即將來到，許多人計畫返鄉團聚。但因新冠疫情再度悪化，預期返鄉人潮會比往年減少。圖為芝加哥市歐海爾國際機場20日搭機旅客人數比預期中的少。(美聯社)
感恩節長周末即將來到，許多人計畫返鄉團聚。但因新冠疫情再度悪化，預期返鄉人潮會比往年減少。圖為芝加哥市歐海爾國際機場20日搭機旅客人數比預期中的少。(美聯社)

成千上萬的大學生準備離校返家過感恩節，在沒有接受新冠病毒檢測的情況下，恐將對其家鄉造成重大健康風險。戴維森學院教育學教授、「大學危機倡議組織」(College Crisis Initiative)創始人馬西卡諾(Chris Marsicano)指出，「任何不被要求離校前接受病毒檢測的學生，都可能成為『定時炸彈』，全國各地新增確診病例很可能會大增。」

馬西卡諾表示，目前只有不到三分之一的學校要求學生接受病毒測試，有些學校要求學生留在校園裡度過感恩節假期，另有些學校決定在感恩節假期過後，讓所有班級改為線上教學。有數百所學校強制要求學生返家前接受免費測試，但絕大多數學校只是「建議」而非強制。

馬西卡諾及其同事研究指出，大學生秋季返校時，每天新增確診病例約3200例；學生回家過節期間，預計會有類似增長，只不過，傳播範圍將不再集中校園，而是學生的家鄉。

10幾歲和20幾歲的年齡層是最有可能攜帶新冠病毒卻不自知的無症狀患者群；哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院傳染病建模師兼副研究員裴森(Sen Pei)說：「這是個大問題，年輕人一直在推動疫情傳播。」

疾病防治中心(CDC)19日已呼籲國人不要在感恩節期旅行，該機構對病例呈指數增長、住院和死亡人數急劇上升，深感震驚。傳統上，感恩節是一年當中最繁忙的旅行時間點，而在所有旅行者當中，大學生的潛在問題最大。

紐約、新澤西、康乃狄克、德拉瓦、賓州、麻州和羅德島等州州長，都敦促所有大學在感恩節假期前，讓所有住宿生接受病毒檢測。

麻州州長貝克(Charlie Baker)則表示，「檢測應適用所有學生，無論住在校園內還是校園外。」他要求大學確保每位趁假期旅行的學生都要接受由學校管理的檢測，並在出發前72小時內取得陰性結果。

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