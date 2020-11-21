我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

美確診病例破1200萬例大關 死亡逾25.5萬人

西藏流亡政府首長訪白宮 60年來頭一遭 勢必激怒北京

中央社／上海21日綜合外電報導
西藏流亡政府首長洛桑森格於20日應邀正式訪問美國白宮，這是過去60年以來頭一遭，勢必會進一步激怒北京。(路透)
西藏流亡政府首長洛桑森格於20日應邀正式訪問美國白宮，這是過去60年以來頭一遭，勢必會進一步激怒北京。(路透)

西藏流亡政府首長洛桑森格於20日應邀正式訪問美國白宮，這是過去60年以來頭一遭，勢必會進一步激怒北京。北京當局指控，美國正利用西藏問題干涉中國內政，破壞西藏發展穩定。

路透社報導，藏人行政中央（Central Tibetan Administration, CTA）發布新聞稿表示，藏人行政中央司政洛桑森格（Lobsang Sangay）應邀於20日下午訪問白宮，會晤兼任西藏事務特別協調員的美國助理國務卿戴斯卓（Robert Destro）。

新聞稿指出，過去60年當中，因美國政府不承認西藏流亡政府，「藏人行政中央」領導人無法進入美國國務院和白宮，而20日的白宮拜訪行是「美國正式對藏人行政中央實行的民主制度及其政治領袖的承認」。

設在印度達蘭薩拉（Dharamshala）的「藏人行政中央」表示，自2011年開始擔任藏人行政中央司政以來，洛桑森格在過去10年裡，曾與白宮官員在未公開的會議和地點會晤數十次。這次史無前例訪問與白宮官員舉行的會議，或許將為藏人行政中央領導人與美國官員的會晤，定下一個樂觀的基調，並在未來幾年更加正規化。

西藏已變成美中兩國爭議地區之一，此全球兩大經濟體間的關係急速惡化至過去數十年來最低點。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今年7月指控北京侵害西藏人權，並稱華盛頓當局支持西藏地區「有意義自治」。

北京官員其後指控美國，藉由西藏問題在中國推動「分裂主義」，中國也拒絕與戴斯卓打交道。

編輯推薦

美國 白宮 北京

上一則

川普訴訟能改變選舉結果嗎?加州理工法學教授這樣說

下一則

111天新冠簡報風靡全球 紐約州長葛謨獲頒艾美獎

延伸閱讀

推特：白登就職日 可獲得美國總統官方帳號權限

推特：白登就職日 可獲得美國總統官方帳號權限
美參議員致函譚德塞挺台 批WHO對北京卑躬屈膝

美參議員致函譚德塞挺台 批WHO對北京卑躬屈膝
不理川普拒交接 白宮紀念品店強打白賀周邊新品

不理川普拒交接 白宮紀念品店強打白賀周邊新品
不理川普拒交接 白宮紀念品店 強打白賀周邊新品

不理川普拒交接 白宮紀念品店 強打白賀周邊新品

熱門新聞

第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

2020-11-14 21:53
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行。(美聯社)

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

2020-11-14 16:21
民主黨新澤西州聯邦眾議員帕斯克瑞爾(Bill Pascrell)。(美聯社)

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

2020-11-18 11:32
德州成為全美首個新冠確診人數突破百萬的州，艾爾帕索市醫院床位已告急，不敷使用。(美聯社)

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

2020-11-16 13:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分
翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入
美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人
不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診
喬州正式宣布白登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人

喬州正式宣布白登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人