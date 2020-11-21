川普訴訟能改變選舉結果嗎?加州理工法學教授這樣說

加州理工學院選舉法學教授Jonathan Katz分析2020總統大選法律訴訟的結局。（加州理工學院提供）

2020年美國總統大選 捲入法律訴訟，川普 律師團向數個搖擺州 提告選舉舞弊或重新計票，旨在改變投票結果。加州理工學院（Caltech）社會學與統計學教授卡茲（Jonathan Katz）也是美國選舉人團（Electoral College）和選舉法的權威專家，他認為重新計票或選舉訴訟，基本上沒有機會可以推翻白登將在選舉人團獲得的勝利。

美國總統大選落幕，川普不認輸並組織律師團開打法律訴訟戰，受到了全美國甚至全世界的高度關注，成為與新冠疫情併重的焦點。那麼，聯邦選舉人團有無可能根據搖擺州或其他州正在進行的重新計票，最終更改總統選舉的結果呢？

卡茲教授指出，首先，透過重新計票或法律訴訟來改變大選結果，需要推翻賓州、喬治亞州、亞利桑納州、威斯康辛州和密西根州五個搖擺州中至少三個州的選舉結果，而不是其中一個。第二，通常重新計票最多只能改變幾百張選票的結果，因此，川普陣營的訴訟策略，超出了可能改變選舉結果的範圍。

如果在這場總統選舉中，發現了選民欺詐、「偷竊了選舉成果」或者選務官員瀆職，那麼選舉結果是否會改變？或者對選舉人團投票及認證結果產生影響呢？

卡茲認為，首先，研究這場選舉的學者，幾乎沒有人認為發生了任何重大欺詐。總的來說，在病毒大流行期間選務官員們的工作表現很出色。目前這場法律訴訟戰不太可能最終改變選舉結果。除非在某些情況下，法官在多個州發現了嚴重的法律問題，而不僅僅是一個州。然而，川普律師團提起的訴訟，均未提供任何有關選舉舞弊的具體證據，而且大多數已被法院駁回。

最後，很多人認為選舉人團制度已經過時，廢除選舉人團的中心論據是：贏得全國多數普選票的候選人可能當不上總統；在某種意義上說，這個制度是反民主的。

但卡茲表示，這是一個很難回答的問題。因為選舉人團的目的是要確保幾個大州不能單方面選擇總統，並以其他方式控制聯邦政府。所以，美國各州都有兩名聯邦參議員，而不論其人口多少。即使人們認為選舉人團制度已經過時，但是修改美國憲法，在程序上說也不可能進行任何重大修改。因為憲法修正案需要由聯邦眾議院和參議院的多數派提出，並要得到聯邦四分之三的州（50個州中的38個）批准，但人口比較少的小州，不太可能同意任何削弱他們政治權力的改革。