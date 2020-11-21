我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

中央社／華盛頓20日綜合外電
美國人可望以較低的價格購買許多處方藥。(Getty Images)
美國人可望以較低的價格購買許多處方藥。(Getty Images)

美國總統川普政府在明年1月結束任期之前，試圖把重要但尚未完成的政策結案，今天發布新規定，美國人可望以較低的價格購買許多處方藥。

但在政治不確定的氛圍中，預期製藥產業將循司法途徑提出異議，且不知民主黨籍總統當選人白登的政府是否會接受、修改、甚至推翻川普的政策，因此很難說這些規定能否落實。

美聯社報導，川普在白宮宣布新規定時說：「藥商不太喜歡我，但我們必須這麼做。」他提到來自藥商遊說人士的壓力時說：「我只希望他們遵守（這些政策）。我希望他們有勇氣遵守。」

這兩項醞釀已久的最終版規定，其中一項將把美國聯邦醫療保險（Medicare）支付的醫師處方藥價格，與其他先進國家支付的最低價格連動，此做法稱為「最惠國待遇」。與製藥業同一陣線的批評者堅決反對這種做法，指稱這有如社會主義。

美國政府估計，藉著降低共同支付額（copays），可在7年間替聯邦醫療保險受益人省下280億美元。這項規定將於2021年元旦生效。

這項規定將涵蓋許多癌症藥物及醫師在診間給予的其他藥物，且適用於聯邦醫療保險「B部分」（Part B）門診照護補貼支出中占比最高的50種藥物。諷刺的是，川普這項新規的法源授權來自有「歐記健保」（Obamacare）之稱的平價醫療法（Affordable Care Act ），而川普仍在試圖廢除前總統歐巴馬留下來的這套法律。

新規定也將改變醫院及醫師開藥的所得方式，以取消醫院及醫師採用高成本藥物的誘因。

另一項規定，是要求製藥業者在藥局的原廠藥上，給予聯邦醫療保險的保險人折扣。這些錢目前是進到保險業者及被稱為「藥品福利管理者」的第3方中間人的口袋。

承保聯邦醫療保險計畫中「D部分」（Part D）、即處方藥部分的保險業者說，這項規定將導致保費調漲。

不受黨派影響的國會預算辦公室估計，在10年間，納稅人的支出將為此增加1770億美元。川普政府提出質疑，並表示，這項預計於2022年元旦起實施的規定，或許可以讓患者省下30%費用。

美國藥廠公會（PHRMA）在聲明中表示，製藥業界正考慮「所有選項，以阻止這種針對日夜不懈、努力對抗新冠病毒的企業進行的魯莽侵害。」

編輯推薦

聯邦醫療保險 川普 美國

上一則

威州示威17歲殺人少年獲釋 獲保守團體協募200萬元交保

延伸閱讀

不理川普拒交接 白宮紀念品店 強打白賀周邊新品

不理川普拒交接 白宮紀念品店 強打白賀周邊新品
不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診
翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫

熱門新聞

第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

2020-11-14 21:53
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行。(美聯社)

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

2020-11-14 16:21
民主黨新澤西州聯邦眾議員帕斯克瑞爾(Bill Pascrell)。(美聯社)

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

2020-11-18 11:32
德州成為全美首個新冠確診人數突破百萬的州，艾爾帕索市醫院床位已告急，不敷使用。(美聯社)

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

2020-11-16 13:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」
九年前「賣腎」買iPhone 如今他曝現況：終身洗腎

九年前「賣腎」買iPhone 如今他曝現況：終身洗腎
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控