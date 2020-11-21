任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

美國人可望以較低的價格購買許多處方藥。(Getty Images)

美國 總統川普 政府在明年1月結束任期之前，試圖把重要但尚未完成的政策結案，今天發布新規定，美國人可望以較低的價格購買許多處方藥。

但在政治不確定的氛圍中，預期製藥產業將循司法途徑提出異議，且不知民主黨籍總統當選人白登的政府是否會接受、修改、甚至推翻川普的政策，因此很難說這些規定能否落實。

美聯社報導，川普在白宮宣布新規定時說：「藥商不太喜歡我，但我們必須這麼做。」他提到來自藥商遊說人士的壓力時說：「我只希望他們遵守（這些政策）。我希望他們有勇氣遵守。」

這兩項醞釀已久的最終版規定，其中一項將把美國聯邦醫療保險 （Medicare）支付的醫師處方藥價格，與其他先進國家支付的最低價格連動，此做法稱為「最惠國待遇」。與製藥業同一陣線的批評者堅決反對這種做法，指稱這有如社會主義。

美國政府估計，藉著降低共同支付額（copays），可在7年間替聯邦醫療保險受益人省下280億美元。這項規定將於2021年元旦生效。

這項規定將涵蓋許多癌症藥物及醫師在診間給予的其他藥物，且適用於聯邦醫療保險「B部分」（Part B）門診照護補貼支出中占比最高的50種藥物。諷刺的是，川普這項新規的法源授權來自有「歐記健保」（Obamacare）之稱的平價醫療法（Affordable Care Act ），而川普仍在試圖廢除前總統歐巴馬留下來的這套法律。

新規定也將改變醫院及醫師開藥的所得方式，以取消醫院及醫師採用高成本藥物的誘因。

另一項規定，是要求製藥業者在藥局的原廠藥上，給予聯邦醫療保險的保險人折扣。這些錢目前是進到保險業者及被稱為「藥品福利管理者」的第3方中間人的口袋。

承保聯邦醫療保險計畫中「D部分」（Part D）、即處方藥部分的保險業者說，這項規定將導致保費調漲。

不受黨派影響的國會預算辦公室估計，在10年間，納稅人的支出將為此增加1770億美元。川普政府提出質疑，並表示，這項預計於2022年元旦起實施的規定，或許可以讓患者省下30%費用。

美國藥廠公會（PHRMA）在聲明中表示，製藥業界正考慮「所有選項，以阻止這種針對日夜不懈、努力對抗新冠病毒的企業進行的魯莽侵害。」