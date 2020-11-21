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不理川普拒交接 白宮紀念品店 強打白賀周邊新品

記者張筠／華盛頓報導
白宮紀念品店已推出白登與賀錦麗的周邊新品，且放在店門口最顯眼的位置。(記者張筠／攝影)
白宮紀念品店已推出白登與賀錦麗的周邊新品，且放在店門口最顯眼的位置。(記者張筠／攝影)

川普總統仍在挑戰大選結果，但白宮紀念品店(White House Gifts)近日已推出白登賀錦麗的周邊新品，華府也有禮品店將川普的周邊商品放到打折促銷區，最高有75%的折扣。

白宮紀念品店近日已將白登與賀錦麗的大量周邊商品放到店門口最顯眼的位置，包括馬克杯、滑鼠墊、口罩和T恤等，而代表川普政府的標誌性「MAGA」棒球帽等商品被挪到商店後面的打折區，有顧客表示，從紀念品的擺放也能看出大局已定。

白宮紀念品店副店長瓊斯(Alesia Jones)表示，每四年或八年的政府輪替都會給該店帶來全新面貌，不論總統是誰，都帶來一輪促銷，「尤其華府吸引大量政治熱中者和遊客」。

不過瓊斯也表示今年因新冠疫情影響，華府損失大量遊客，紀念品店的收入自3月下降了八成，「現在只靠本地民眾維持，生意難做，原來32名員工也僅剩七人」。

今年白登、賀錦麗勝選也給華府商家帶來一線希望，不少商家表示，賀錦麗身為首位女性、非裔和亞裔的準副總統，已成為一個特殊符號，能吸引女性和少數族裔消費者。

白宮紀念品店已推出許多具有影響力的女性周邊，包括準副總統賀錦麗、前第一夫人米雪兒(Michelle Obama)和前不久去世的大法官魯絲．貝德．金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)。

瓊斯表示，每位總統都會帶來不同潮流，設計師一般在大選前半年就開始設計產品，川普的標誌是「讓美國再次偉大」，而白登團隊的賣點就是首位女副總統賀錦麗。

白宮紀念品店目前已開放白登、賀錦麗就職典禮紀念幣的預售，民眾也可上網訂購有白登形象的薰香蠟燭、賀錦麗的書籍，以及與兩人真人大小相同的紙板模型，印有「彈劾白登」的貼紙等。

禮品店Chocolate Moose店主考斯比(Michele Cosby)表示，過去四年人氣產品是印有川普形象的廁所捲紙，「不同政權帶來的商機不同，川普是創造了大量生意」。

受疫情影響，華府商家和餐廳仍不確定明年1月會有多少人因總統就職典禮來訪華府，瓊斯表示，每次就職典禮為白宮紀念品店創造的銷售量能占全年的20%，但今年仍有很多未知數。

華府禮品商家業主表示，川普政府在過去四年也給他們創造了很多商機。（記者張筠／攝影...
華府禮品商家業主表示，川普政府在過去四年也給他們創造了很多商機。（記者張筠／攝影）
白宮紀念品店近日推出許多具有影響力的女性周邊，包括大法官金斯柏。（記者張筠／攝影...
白宮紀念品店近日推出許多具有影響力的女性周邊，包括大法官金斯柏。（記者張筠／攝影）
白宮紀念品店副店長瓊斯表示，每四年或八年的政府輪替都會給該店帶來全新面貌和促銷。...
白宮紀念品店副店長瓊斯表示，每四年或八年的政府輪替都會給該店帶來全新面貌和促銷。（記者張筠／攝影）
川普周邊已被置於店內靠後的位置。（記者張筠／攝影）
川普周邊已被置於店內靠後的位置。（記者張筠／攝影）

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