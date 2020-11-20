洛杉磯市長顧問性騒照片 涉嫌對男僱員做不雅動作

洛杉磯 時報本周獲得一張圖片，顯示市長顧問Rick Jacobs將他的手放在一名男性公民活動家的襠部附近。這是一張在2017年6月舉行的美國 市長大會上的合影留念。而賈西提站在兩人旁邊，面帶微笑並做雙豎起大拇指的手勢。

不過這名公民活動家20日表示，Jacobs並沒有真的碰他。不過他表示當他在當天晚些時候看到照片時，覺得令人反感，並認為Jacobs應該為自己的行為感到羞恥。不過洛杉磯時報並未透露這名男子的身分。

不過自7月以來，作為市長的重要盟友，Jacobs一直受到審查，賈西提的一名保鏢指控Jacobs在過去幾年中多次性騷 擾他。洛杉磯警局（LAPD）官員Matthew Garza說，市長親眼目睹了不當行為，包括一些不當動作和粗魯評論，但並未阻止。

10月另有三名男子因Jacobs不受歡迎的觸摸或騷擾而出面指控。一名據稱受害的人是Yashar Ali，他是一位新聞記者，並撰寫了有關市長顧問的侵犯行為的文章。

三名前城市僱員的律師向洛杉磯時報提供了這張照片。僱員們們在一份聯合聲明中表示，他們相信這張照片說明了「多年來賈西提市長容忍和造成的殘酷，不適當的侵犯行為，損害了他的員工和同事」。