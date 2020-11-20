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入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

記者牟蘭／紐約報導
前華裔移民官表示，考官還關注入籍申請者的微表情，若申請者回答問題時眼晴上瞟，思考時間太長，都是扣分項。(本報檔案照)
前華裔移民官表示，考官還關注入籍申請者的微表情，若申請者回答問題時眼晴上瞟，思考時間太長，都是扣分項。(本報檔案照)

美國移民局(USCIS)日前頒布入籍新政策，自12月起入籍考試的題庫從100題增加到128題的題庫，考試題目也將從十題增到20題；對此，前華裔移民官表示，除了英文好、認真複習外，考官還關注考生的微表情，例如眼晴上瞟、思考時間太長，都會扣分。

前移民官、角聲福音廣場總監陳熾表示，美國移民局出台考試新規後，不僅入籍考試的題庫從100題增加到128題，考試題目也增加到20題，申請者須答對12題才能過關，意味著入籍變得更難。

陳熾說，以自己過去作為考官的經驗，移民官除了考察入籍者的英文與知識外，更會關注他們的微表情，「入籍考試就是一場心理戰」。

以回答是否曾加入共產黨的問題舉例，陳熾表示，若一名入籍者回答問題時眼睛向上瞟，思考時間太長，或顧左右而言他，都會被考官質疑申請者不誠實。

為幫助移民完成美國夢，他計畫在12月15日起以線上形式授課，傳授「考試成功」的技巧，參與者須有一定的英文基礎，課程中將為學生提供模擬考，往年的入籍考試通過率達90%。

除了線上入籍考試班外，陳熾表示，角聲福音廣場的線上英文班、繪畫班以及舞蹈班在疫情期間都受到民眾青睞，尤其是一些來自外州的民眾，無需出門，通過網絡即可參與。

角聲佈道團學習中心教務主任王瓊表示，疫情趨緩復工後，角聲福音廣場7月的線上課程參與人數達2400人，8月到10月均有超過1650人參與；她表示，這些參與者除了老會員外，不乏一些新面孔出現，一些腿腳不便的長者、非紐約州的民眾也成為新會員。有意參加角聲英文班與入籍班的民眾，請致電(718)799-8213諮詢詳情。

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