我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爽身粉致癌案再敗訴 嬌生被判賠1.2億元

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

不只川普長子染疫 朱利安尼之子也確診

記者顏伶如／綜合報導
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)
川普私人律師朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼證實確診，他19日出席指控選舉舞弊的記者會。(路透)

川普總統身邊的新冠病毒確診案例不斷增加，幕僚、高層官員甚至家人相繼證實染疫，最新一例是他的42歲長子小唐納(Donald Trump Jr.)20日證實確診；同一天，白宮公關助理、川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的34歲兒子安德魯‧朱利安尼(Andrew Giuliani)，也推文證實病毒檢測呈現陽性。

另外，主管政策的國防部次卿、陸軍退休准將塔達(Anthony Tata)19日則宣布會晤立陶宛國防部長後，病毒檢測呈現陽性，目前也在隔離中。

小唐納20日透過發言人對有線電視新聞網(CNN)說，小唐納是在本周稍早接受新冠病毒檢測結果呈現陽性，得知染疫結果後，一直在家自我隔離。發言人說，小唐納到目前為止完全沒有出現任何染疫症狀，現正遵守衛生機關的所有防疫規定。

已經傳出多起確診案例的白宮，染疫人數持續增加；前紐約市長朱利安尼的34歲兒子安德魯‧朱利安尼，20日發推文宣布病毒檢測結果呈現陽性。他在推文中寫道：「今天早上，我接受病毒檢測結果呈現陽性。我只出現輕微症狀，目前遵守所有防疫規定，包括自我隔離以及追蹤接觸史。」

安德魯‧朱利安尼19日出席了朱利安尼與其他川普陣營律師共同舉行的指控選舉舞弊記者會。川普律師艾里斯(Jenna Ellis)20日在推特發文寫道，她與朱利安尼都已接受病毒檢測，結果都是陰性。

一名白宮官員指出，除了安德魯‧朱利安尼之外，最近幾天白宮還出現至少四個確診案例。

彭博新聞報導，兩名消息人士指出，副總統潘斯助理麥克英尼斯(Hannah McInnis)11月初便確診染疫。

五角大廈發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)19日指出，塔達13日與立陶宛國防部長卡羅布利斯(Raimundas Karoblis)見面，後來卡羅布利斯證實染疫，立陶宛大使館18日將消息通報給國防部。

霍夫曼指出，塔達19日連續兩度接受病毒檢測，結果均為陽性，將根據疾病防治中心(CDC)規定，在家隔離14天。

川普總統的42歲長子小唐納‧川普20日證實感染新冠病毒。(歐新社)
川普總統的42歲長子小唐納‧川普20日證實感染新冠病毒。(歐新社)

編輯推薦

檢測 小唐納 白宮

上一則

爽身粉致癌案再敗訴 嬌生被判賠1.2億元

延伸閱讀

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入
世界晚報／朱利安尼有18招能證明大選舞弊？

世界晚報／朱利安尼有18招能證明大選舞弊？
快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控
紐時：川普二媳婦考慮2022年選北卡參議員

紐時：川普二媳婦考慮2022年選北卡參議員

熱門新聞

第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

2020-11-14 21:53
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行。(美聯社)

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

2020-11-14 16:21
民主黨新澤西州聯邦眾議員帕斯克瑞爾(Bill Pascrell)。(美聯社)

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

2020-11-18 11:32
德州成為全美首個新冠確診人數突破百萬的州，艾爾帕索市醫院床位已告急，不敷使用。(美聯社)

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

2020-11-16 13:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」
九年前「賣腎」買iPhone 如今他曝現況：終身洗腎

九年前「賣腎」買iPhone 如今他曝現況：終身洗腎
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨