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美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

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美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

編譯郭宣含／綜合20日電
紐約市新冠疫情趨於惡化，20日在紐約市的一家CityMD診所，民眾排成長龍，等待檢測病毒。(路透)
紐約市新冠疫情趨於惡化，20日在紐約市的一家CityMD診所，民眾排成長龍，等待檢測病毒。(路透)

美國新冠疫情持續惡化，19日單日新增確診飆高到近19萬例，因感染新冠病毒住院者也首次衝上8萬人，雙雙寫下紀錄；單日新冠死亡人數亦超過1300人，創5月以來新高；隨著感恩節假期來臨，衛生專家深深憂心疫情恐因節慶聚會再擴大。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)近期研究指出，新冠肺炎已成為美國第三大死因，僅次於心臟病和癌症；若維持當前趨勢，年底前美國新冠死亡人數可能達30萬人。

疫情升溫不僅是因為冬季，傳染病專家呼籲民眾戴口罩、維持社交距離、勤洗手並避免去多人的地方。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至20日晚間，全球新冠肺炎確診5743萬2253例，死亡136萬9817人；美國確診1189萬5876例，25萬4297人死亡。

紐約時報統計數據顯示，美國新冠肺炎單日新增確診，本月4日首度突破10萬人，三周以來不斷創新高，19日新增確診就逾18萬7000例，再破單日紀錄；全美47州單日確診持續攀升。

感恩節聚餐 專家籲10人為限

白宮新冠病毒因應協調員黛博拉‧博克斯(Deborah L. Birx)20日表示：「疫情傳播更快更廣，我擔心這種情況可能持續更久。」她呼籲民眾參加感恩節聚餐時，人數應限制為10人，而且與直系親屬慶祝比較安全。

截至19日，過去一周單日平均新增確診16萬6272例，比過去兩周單日平均增加73%；就算美國能維持目前疫情擴散的速度，年底前仍可能新增確診近700萬例，約為美國2%人口。

許多醫療照護體系也瀕臨崩潰，新冠住院病患飆增勢必表示有更多人病歿；新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，美國醫院19日共有逾8萬名新冠病患，再創新高。

路透統計則顯示，美國19日過去一周新冠死亡平均單日新增1359人，超越5月底病歿數字；當時東北部正出現第一波疫情，4月底單日新冠死亡約2200人，為疫情以來高峰。

衛生專家擔心下周感恩節旅遊和聚會恐加速病毒擴散，全美逾20州官員已實施防疫禁令，有些則接近居家避疫令。

德州招募殯葬員 稱勞心勞力

加州21日起晚間10時至清晨5時實施宵禁，影響該州94%地方約4000萬名居民。

德州邊境城鎮艾爾帕索(El Paso)自10月以來，已有逾300人染疫病歿，該市正在招攬殯葬員工；當局提供27元以上時薪，並稱此為勞心勞力的工作。艾爾帕索已支付囚犯2元時薪協助搬運屍體，由於停屍間空間不足，該市也下令要求至少10輛冷凍櫃貨車。

疫情繼續升溫，20日在加州洛杉磯，大批民眾前往檢測站，接受新冠病毒檢測。(Get...
疫情繼續升溫，20日在加州洛杉磯，大批民眾前往檢測站，接受新冠病毒檢測。(Getty Images)

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