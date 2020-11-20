特斯拉加州廠豁免最新限令 遊戲機今年收入估達450億元

財經簡訊

Wish提IPO申請 擬年底掛牌

電商市場業Wish於20日向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO招股說明書，加入年底前希望掛牌的科技公司之列。Wish母公司ContextLogic打算在那斯達克上市，股票代碼為WISH。Wish成立於2010年，是一家網路市場，提供各種折扣商品，從廉價的家居用品和服裝到電子產品和玩具。相較於亞馬遜，Wish針對無法負擔年費119元的「各種社經地位」的購物者。

環球影業協議縮短放映周期

環球影業(Universal)與加拿大最大電影院線Cineplex達成一項多年協議，將電影放映周期從3個月縮短到只有17天，也就是3個完整周末的獨映權，然後才可以在優質影音平台上推出。如果首映周末總票房超過5000萬元，上映時間可延長至最少5個完整周末，即31天。

特斯拉加州 廠 豁免最新限令

加州公共衛生局已將特斯拉員工視為該州的「重要工人」，豁免了州長紐森本周宣布的新的新冠居家限令，代表特斯拉在加州弗里蒙特市的車廠可以按照之前的新冠疫情安全計畫繼續運作。紐森宣布新的有限居家令，在晚上10點至凌晨5點間停止不必要的工作和聚會。

Skype創始人投資 新創耗資逾億

協助創立Skype的愛沙尼亞電腦工程師塔林(Jaan Tallinn)表示，自從開始投資科技企業以來，他已由自有個人財富中大約1億英鎊投入全球各地100-200家新創企業，如今約有100家仍「生氣蓬勃」。他透過自有的投資公司Metaplanet Holdings每月平均投資一家新創企業，投資額在50萬至數百萬元間。

營收增91% Roblox申請IPO

Roblox的網路遊戲軟體在疫情期間廣受孩子們的歡迎，提交IPO招股說明書。Roblox在申報文件中說，第3季營收比去年同期增加91%達2.422億元。其淨虧損翻了一倍多，達到4800萬元。每月活躍用戶翻倍至3620萬。Roblox的平台包含數百萬種可以在蘋果、谷歌和亞馬遜設備以及遊戲機上玩的遊戲。

遊戲機業今年收入估達450億元

根據市場研究公司Newzoo統計，如今有7億多人透過特定遊戲機玩電子遊戲，今年該產業收入可望達到450億元。在多年之後，該產業的公司賺錢方式正在迅速轉變。隨著微軟和索尼推出新遊戲機，兩家公司都明顯推動軟體和訂閱的發展，類似蘋果近年加重服務業務的方式。