海事委員會著手調查外國航商

美國聯邦機構著手調查外國航商拒絕出口美國農產行為。（路透）

由於不少美國 出口商和卡車司機抱怨在港口經常遭到忽視，負責監管海運貿易的美國機構美國聯邦海事委員會(Federal Maritime Commission)宣布將對外國航運公司的商業行為進行調查。

負責調查的專員戴伊(Rebecca Dye)表示，調查的重點是在長灘港、洛杉磯、紐約和新澤西負責聯營的海運公司。

美國農業業者長期以來一直向國會抱怨，外國承運人拒絕出口商品，反而寧可空船前往中國 裝載商品。據傳中國運輸當局與主要海運承運商會面，要求它們遏制​​運價並恢復一些取消的航線 。

在10月首先宣布拒絕出口的航運公司是德國的赫伯羅特(Hapag-Lloyd)，最近加入的其他航運商還有中國的長榮和以色列的ZIM。

承運商拒絕美國農產品出口的原因很簡單，除了價格問題，也因缺乏將中國出口到世界各地所需的貨櫃。美國農產品出口運輸價格便宜，卸貨時間更長，這意味著能賺的錢更少。承運商寧可將空箱運回中國裝載出口商品來獲取更大的利潤，而且可以在跨太平洋航線上對這些貨櫃收取更高的費用。

農業運輸聯盟(Agriculture Transportation Coalition)執行董事佛里德曼(Peter Friedmann)表示，FMC決定展開調查是美國農業界好消息，「拒絕出口會損害美國農業作為可靠貿易夥伴的聲譽。」「也放慢美國出口速度，並使商品變得更加昂貴。」

他解釋，一旦出口被拒絕，出口商就需要尋找替代路線和港口，並支付額外的卡車運輸和貨架租金、倉儲成本以及留滯費(detention)和延滯費(demurrage)。

FMC也在調查罰款行為，也就是外國承運商對未能在指定時間內提貨收取的費用，通常被稱為延滯費；還有在規定時間內未歸還空貨櫃而被扣押的罰款，泛稱留滯費。這些罰金對美國卡車司機的打擊尤其嚴重。如果FMC發現承運商違反規定，可以評估進行民事處分。