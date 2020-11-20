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疫情升溫 全美1600萬人沒健保 醫保組織籲民眾投保

記者顏嘉瑩／紐約報導
由多個州的醫療保健團體及組織發起的「Get Covered 2021」倡議19日開始，呼籲民眾遵守防疫原則，並鼓勵加入醫療保險。(截自視訊會議)
由多個州的醫療保健團體及組織發起的「Get Covered 2021」倡議19日開始，呼籲民眾遵守防疫原則，並鼓勵加入醫療保險。(截自視訊會議)

新冠肺炎疫情在全美各州都有上升跡象，根據統計，美國有1600萬人未投保；由多個州的醫療保健團體及組織發起的「Get Covered 2021」倡議19日開始，呼籲民眾在疫情期間應該遵守「3W」的防疫原則，並透過網站整理的政府醫保市場整合資源，鼓勵民眾按照「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即歐記健保)登記明年的健保計畫。

「Get Covered 2021」倡議是由肯塔基州健康福利交易(Health Benefit Exchange)執行董事Carrie Banahan、「加州全保」(Covered California)執行長彼德李(Peter Lee)和歐巴馬健保提倡組織Get America Covered聯合創始人皮克(Joshua Peck)等人發起。

皮克表示，全美有1600萬人無健康保險，在新冠威脅下這些人相對脆弱，若其中有人罹患癌症、糖尿病或其他慢性疾病，將更無保障，「Get Covered 2021」鼓勵民眾透過整合資源投保。

全美公共衛生協會執行董事班喬治(Georges Benjamin)則說，在疫情期間有許多患者除了感染新冠外，本身也有其他慢性疾病才需住院治療，如今美國恐再迎第二波疫情，再加上流感季尚未達到高峰，民眾應該盡可能預防，包括遵守「「3W」的防疫原則：戴口罩(wear a mask)、洗手(wash your hands)和保持社交距離(watch your distance)。

班喬治說，即便目前疫苗正在開發中，但直到疫苗上市後普及，還需要一段時間，期間民眾只能嚴加防範，以避免讓醫療系統再次崩潰。

「Get Covered 2021」目前獲得15個州的支持，該組織也預計在12月10日(周四)舉辦全美倡導日，向全美大眾推廣投保的重要性。更多資訊可上https://www.getcovered2021.org/。

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