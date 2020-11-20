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12月移民排期 職業移民前進 親屬移民原地踏步

記者張筠／華盛頓報導
2020年12月移民排期。(記者張筠/製表；資料來源/國務院)
2020年12月移民排期。(記者張筠/製表；資料來源/國務院)

國務院20日公布2020年12月移民排期，親屬移民除第二優先2-A類無需排期，其餘各項均原地踏步，沒有推進；職業移民中國出生第一、二、三優先均有推進，幅度在一周多到四個月不等，其中第一優先前進幅度最大，推進四個月；職業移民中國出生第五優先區域中心和非區域中心均原地踏步，非中國出生兩者均有名額。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額，無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先推進四個月，非中國出生的有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進一周多；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(一般類)推進一個月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)推進一個半月，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第四優先(特殊人員)無需排期；非中國出生也無需排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心均原地踏步；非中國出生有名額，無需排期。

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