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共和黨佛州聯邦參議員史考特證實確診新冠病毒

記者顏伶如／綜合報導
共和黨佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott，圖)20日上午發表聲明表示，接受新冠病毒檢測之後，結果呈現陽性，接下來將留在拿波里(Naples)遠距上班，等到安全無虞才回到華府。美聯社
共和黨佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott，圖)20日上午發表聲明表示，接受新冠病毒檢測之後，結果呈現陽性，接下來將留在拿波里(Naples)遠距上班，等到安全無虞才回到華府。美聯社

共和黨佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)20日上午發表聲明表示，接受新冠病毒檢測之後，結果呈現陽性，接下來將留在拿波里(Naples)遠距上班，等到安全無虞才回到華府。史考特上周曾赴喬治亞州，為角逐參議員第二輪選舉的同黨同僚凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)、普度(David Perdue)助選。

史考特上周末便表示，由於在喬州期間曾與後來確診的對象有過接觸，為求慎重起見將先自我隔離，等候進一步檢測結果。

高齡87歲的共和黨愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)日前也宣布接受病毒檢測結果呈現陽性。美國有線電視新聞網(CNN)報導，加上史考特在內，目前參院已有10位參議員染疫，眾院則有26位眾議員染疫。

67歲的史考特在聲明中表示，幾次接受病毒檢測均呈現陰性之後，「我在今天早上得知確診」。

他表示，目前覺得身體狀況一切良好，狀況相當輕微，「我會留在拿波里家中上班，等到安全無虞才回到華府」。

身為參院共和黨團選務主委的史考特，上周前往喬州為羅夫勒、普度助選。

史考特辦公室對媒體表示，史考特在喬州期間，13日晚間曾與一名後來確診染疫的對象有過接觸，他是在返回佛州之後才得知消息。史考特上周末便表示，由於在喬州曾與後來確診的對象有過接觸，為求慎重起見將先自我隔離，等候檢測結果。

史考特在聲明中指出：「我想提醒大家務必小心，要做對的事情，保護自己，也保護別人。」

他表示，應該戴口罩、保持社交距離，「如果曾與確診對象有過接距，就應該跟我一樣自我隔離」。

感恩節即將到來，史考特說，今年假期將變得不一樣，但一定要遵守公共衛生專家的建議，「我們可以一起對抗疫情，我們都要負起責任」。

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