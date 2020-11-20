輝瑞疫苗今天申請緊急授權 12月中下旬可望推出

輝瑞藥廠(Pfizer)與合作夥伴德國廠商BioNTech在20日上午聯合宣布，即日將向美國政府申請新冠病毒疫苗緊急授權，疫苗最快可望於12月中旬或下旬上市，成為協助對抗疫情的利器。美聯社

輝瑞藥廠(Pfizer)與合作夥伴德國廠商BioNTech在20日上午聯合宣布，即日將向美國 政府申請新冠病毒疫苗 緊急授權，疫苗最快可望於12月中旬或下旬上市，成為協助對抗疫情 的利器。

美國食品及藥物管理局(Food and Drug Administration)的科學家團隊，接下來將審核疫苗研究數據資料，確認是否安全、有效，足以提供給廣大民眾使用。美國食品及藥物管理局核准過關之後，首批數量極少的疫苗將供應給高危險群人口優先施打例如站在抗疫第一線的醫護人員。

獲川普總統指派為「疫苗總監」的疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)首息科學顧問史勞伊(Moncef Slaoui)指出，輝瑞於年底之前首批生產的5000萬劑新冠疫苗，美國將望取得一半，足夠讓2500萬民眾於2021年初之前施打。

根據輝瑞公布的研究報告，分兩劑施打的新冠疫苗在臨床實驗中對於避免新冠病毒95%有效，而且沒有重大安全疑慮。在65歲以上的染疫高風險族群年齡層之間，臨床實驗顯示預防病毒有效率達94%。

輝瑞與BioNTech還向美國食品及藥物管理局送交了這項4萬4000名志願者參加的疫苗研發計畫裡，高達3萬8000人的後續健康追蹤報告。另外，研究後期才納入的100名12歲至15歲之間兒童施打疫苗安全研究報告，也將一併附上。