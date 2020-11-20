美台經濟會議華府登場 開幕式簽署暸解備忘錄

台美經濟繁榮夥伴對話在華府四季酒店登場，簽署一項備忘錄，承諾後續對話。圖左起為AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）藍鶯、美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）、中華民國經濟部次長陳正祺與駐美代表蕭美琴。照片來源／駐美代表處提供

台美經濟繁榮夥伴對話美東時間20日上午8時在美國 華府四季酒店登場，由國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克（Keith Krach）和中華民國經濟部次長陳正祺舉行實體會議；美台官員在半小時前陸續抵達會場，對談聚焦供應鏈、5G、能源等議題，開幕式即簽署後續將持續對話的瞭解備忘錄（MOU）。

中華民國駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）發出新聞稿表示，在對話開幕式中，駐美代表處蕭美琴與與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署一項備忘錄，為持續進行「台美經濟繁榮夥伴對話」以建立更深化與更全面性的經濟合作關係奠定基礎。

為彰顯雙方政府對該項對話的支持，柯拉克及行政院政務委員鄧振中分別在現場和透過視訊，共同見證該備忘錄的簽署，並相互致函表達支持，鄧的函件由陳正祺代為轉交。後續雙方就全球健康安全、科學與科技、供應鏈重組、投資 審查、基礎建設及能源、5G等議題進行討論。

陳正祺率領工業局副局長楊志清與國貿局副局長劉志宏的訪團，約上午7時30分抵達飯店，隨後則看到美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）騎單車現身；會議開始前15分鐘，柯拉克搭車抵達飯店，隻身進入會場，中華民國駐美代表蕭美琴隨後抵達，進場前揮手致意。

這場對話由AIT與TECRO主辦，柯拉克和陳正祺在華府舉行實體會議，中華民國經濟部長王美花、行政院政委鄧振中及相關部會官員，在台北以視訊方式參與討論。

會議聚焦全球健康安全、科學與技術、供應鏈合作、5G乾淨網路、投資審查基礎建設及能源，還有婦女賦權等議題，並有望簽署合作瞭解備忘錄。

陳正祺一行17日晚間抵達華府後，經濟部在臉書曝光陳正祺的行程，包括與美國財政部助理部長蘇騏（Mitchell Silk）視訊對談，針對未來到第三國投資基礎建設合作藍圖，並對後續的各個工作分組交換意見。

中華民國總統蔡英文8月28日宣布開放美豬和美牛進口台灣 ，解除這項貿易限制；史達偉8月31日宣布，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，並由柯拉克主持。

台灣方面不少人期待，柯拉克9月17日到19日訪台弔唁前總統李登輝，也能舉行這場對話，最後並未實現。

經濟部表示，柯拉克訪台期間，雙方就台美經濟方面的議題分享彼此政策作法，並為正式的對話會議作準備；這次對話不僅象徵台美經濟合作互利雙贏，更彰顯台美在全球經濟戰略夥伴關係下，將可結合彼此優勢，進行更緊密、更全面的合作。