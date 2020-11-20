我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

阿雷西博天文台破損退役...半世紀的太空追夢史

轉角24小時
鏡面破洞情形。 美聯社
鏡面破洞情形。 美聯社

「用來自地球的訊號跟你告別...」位於美屬波多黎各森林中的阿雷西博天文台（Arecibo Observatory），曾是《007：黄金眼》、《接觸未來》（Contact）取景場地；作為世界第二大的電波望遠鏡，已經服役57年的阿雷西博，彷彿矗立在森林裡的巨大眼睛，不僅帶來許多重要的天文發現，更是無可取代的歷史地標。只不過在今年8月與11月，分別發生兩次支撐鋼索鬆脫斷裂、並砸毀鏡面的嚴重損害，美國國家科學基金會（NSF）經評估後於19日宣布，將正式安排阿雷西博「退休」並進行拆除。從照片中，可清楚看見望遠鏡鏡盤左方的巨大破洞。

阿雷西博天文台建造於1963年，選址在北回歸線的波多黎各天然火山口。其組織結構是由一個口徑長達305米的球型鏡盤（collecting dish）、並由三座主支架與鋼纜，懸吊起900噸重的電子接收器。天文台的主要任務，主要是發掘與分析星雲、行星、小行星等天文現象，以及發送並探測宇宙「未知生命」的神秘訊號。

服役已經超過半世紀的天文台，在今年8月10日傳出意外損壞的消息，天文台的其中一條支撐鋼索，從接口處鬆脫斷裂後墜落，並在底下的鏡盤砸出一個長度將近30公尺的大洞。儘管阿雷西博當時就因此宣布暫停運作，並開始評估修補方案，但失去一條支撐鋼索後，整體結構變得更不平衡，到了11月6日，另外一條鋼索也接著斷裂，讓修補情況難上加難。

目前工程部門還無法斷定鋼索鬆脫的主因為何。根據 《紐約時報》報導，美國國家科學基金會（NSF）天文科學部副主任高姆（Ralph Gaume）指出，8月和11月這兩條斷裂的鋼纜都在同一座支架上，也因此目前結構極度不平衡。如果再有一條鋼纜斷裂，可能整個望遠鏡都會跟著坍塌。至於能否修補？NSF也認為情況並不樂觀。

在承包商初步評估過後，NSF也不得不坦承：阿雷西博天文台目前不僅可能再次纜線斷裂，整體結構破敗脆弱，「隨時都有『全面崩塌』的風險。」如果當局硬要強行維修，不僅工程難度與成本極高，更可能讓工程人員面臨著極不穩定的安全威脅。因此最後決定爆破拆除，詳細日程仍未確定。

阿雷西博天文台已經服役長達57年，幾乎見證了大半段的美國太空發展史，更曾是全球最大天文望遠鏡。（該紀錄直到2016年，500米口徑的中國FAST望遠鏡落成才被追過。）知名電影《007：黄金眼》中的奔跑打鬥畫面、科幻片《接觸未來》中飾演科學家的茱蒂佛斯特，也都曾在這裡進行拍攝取景。

執行任務至今帶來許多天文發現、並成為重要歷史記憶的阿雷西博天文台，也讓許多天文迷、天文學者，也都表示不捨，也在推特上發起「#WhatAreciboMeansToMe」，寫下他們對天文台的記憶。

在一連串的留言中，也有不少身為理工領域研究者，留下自己受到的影響：

「和很多人一樣，大學時我是班上唯一一個念理工的女生，在物理課上，我總是覺得自己非常孤單，也有強烈的冒牌者症候群。而當我接受了NSF的邀請，到阿雷西博天文台團隊工作，那幾乎讓我開心得說不出話。」

「比起天文望遠鏡，阿雷西博對我們而言，更代表著夢想、目標、與啟發。」

在阿雷西博天文台的眾多任務中，最知名且被許多科幻文本提及的「阿雷西博訊息」（The Arecibo Message），就是在1974年11月16日，由天文台向2萬5000光年外的球型星團M13發射的。其中包含1679個二進位符號，並可拼成一幅點陣圖畫。投向宇宙的訊息，至今尚未得到回應，但服役長達57年的天文台，將從此安靜沉睡在北回歸線的森林之中。

由三本柱支撐的望遠鏡本體。 Getty Images
由三本柱支撐的望遠鏡本體。 Getty Images
從高空俯瞰阿雷西博天文台。 路透
從高空俯瞰阿雷西博天文台。 路透

編輯推薦

美國 紐約時報 太空

上一則

三星擬赴德州設EUV新廠 投資規模上看百億美元

延伸閱讀

歷史時刻！SpaceX飛龍號成功對接 4太空人抵達太空站

歷史時刻！SpaceX飛龍號成功對接 4太空人抵達太空站
SpaceX飛龍號升空 太空旅行平民化邁進一大步

SpaceX飛龍號升空 太空旅行平民化邁進一大步
向業界尋求提案…NASA擬在月球、火星建核電廠

向業界尋求提案…NASA擬在月球、火星建核電廠
NASA擬在月球、火星建核電廠 目標2026前讓反應爐就位

NASA擬在月球、火星建核電廠 目標2026前讓反應爐就位

熱門新聞

第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

2020-11-14 21:53
「一洲焦點」談川普陣營的訴訟盤算，及中天新聞換照受阻。(世界新聞網)

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

2020-11-18 16:37
前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)。美聯社

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

2020-11-17 15:42
全美各地新冠病毒確診數持續創下歷史新高，面對秋季這波明顯強過春夏季的疫情巨浪，各州紛採新的防疫措施。圖為猶他州醫務人員準備為民眾檢測。(美聯社)

新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝

2020-11-12 22:27
圖為選前川普總統長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump，右)及夫婿庫許納(Jared Kushner，左)在威斯康辛州基諾沙的造勢現場。美聯社

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

2020-11-12 15:14
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行。(美聯社)

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

2020-11-14 16:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切