阿雷西博天文台破損退役...半世紀的太空追夢史

鏡面破洞情形。 美聯社

「用來自地球的訊號跟你告別...」位於美屬波多黎各森林中的阿雷西博天文台（Arecibo Observatory），曾是《007：黄金眼》、《接觸未來》（Contact）取景場地；作為世界第二大的電波望遠鏡，已經服役57年的阿雷西博，彷彿矗立在森林裡的巨大眼睛，不僅帶來許多重要的天文發現，更是無可取代的歷史地標。只不過在今年8月與11月，分別發生兩次支撐鋼索鬆脫斷裂、並砸毀鏡面的嚴重損害，美國 國家科學基金會（NSF）經評估後於19日宣布，將正式安排阿雷西博「退休」並進行拆除。從照片中，可清楚看見望遠鏡鏡盤左方的巨大破洞。

阿雷西博天文台建造於1963年，選址在北回歸線的波多黎各天然火山口。其組織結構是由一個口徑長達305米的球型鏡盤（collecting dish）、並由三座主支架與鋼纜，懸吊起900噸重的電子接收器。天文台的主要任務，主要是發掘與分析星雲、行星、小行星等天文現象，以及發送並探測宇宙「未知生命」的神秘訊號。

服役已經超過半世紀的天文台，在今年8月10日傳出意外損壞的消息，天文台的其中一條支撐鋼索，從接口處鬆脫斷裂後墜落，並在底下的鏡盤砸出一個長度將近30公尺的大洞。儘管阿雷西博當時就因此宣布暫停運作，並開始評估修補方案，但失去一條支撐鋼索後，整體結構變得更不平衡，到了11月6日，另外一條鋼索也接著斷裂，讓修補情況難上加難。

目前工程部門還無法斷定鋼索鬆脫的主因為何。根據 《紐約時報 》報導，美國國家科學基金會（NSF）天文科學部副主任高姆（Ralph Gaume）指出，8月和11月這兩條斷裂的鋼纜都在同一座支架上，也因此目前結構極度不平衡。如果再有一條鋼纜斷裂，可能整個望遠鏡都會跟著坍塌。至於能否修補？NSF也認為情況並不樂觀。

在承包商初步評估過後，NSF也不得不坦承：阿雷西博天文台目前不僅可能再次纜線斷裂，整體結構破敗脆弱，「隨時都有『全面崩塌』的風險。」如果當局硬要強行維修，不僅工程難度與成本極高，更可能讓工程人員面臨著極不穩定的安全威脅。因此最後決定爆破拆除，詳細日程仍未確定。

阿雷西博天文台已經服役長達57年，幾乎見證了大半段的美國太空 發展史，更曾是全球最大天文望遠鏡。（該紀錄直到2016年，500米口徑的中國FAST望遠鏡落成才被追過。）知名電影《007：黄金眼》中的奔跑打鬥畫面、科幻片《接觸未來》中飾演科學家的茱蒂佛斯特，也都曾在這裡進行拍攝取景。

執行任務至今帶來許多天文發現、並成為重要歷史記憶的阿雷西博天文台，也讓許多天文迷、天文學者，也都表示不捨，也在推特上發起「#WhatAreciboMeansToMe」，寫下他們對天文台的記憶。

在一連串的留言中，也有不少身為理工領域研究者，留下自己受到的影響：

「和很多人一樣，大學時我是班上唯一一個念理工的女生，在物理課上，我總是覺得自己非常孤單，也有強烈的冒牌者症候群。而當我接受了NSF的邀請，到阿雷西博天文台團隊工作，那幾乎讓我開心得說不出話。」

「比起天文望遠鏡，阿雷西博對我們而言，更代表著夢想、目標、與啟發。」

在阿雷西博天文台的眾多任務中，最知名且被許多科幻文本提及的「阿雷西博訊息」（The Arecibo Message），就是在1974年11月16日，由天文台向2萬5000光年外的球型星團M13發射的。其中包含1679個二進位符號，並可拼成一幅點陣圖畫。投向宇宙的訊息，至今尚未得到回應，但服役長達57年的天文台，將從此安靜沉睡在北回歸線的森林之中。