紐約首家！想進這餐廳 先花50元快篩 等待中請喝氣泡酒

City Winery從下周二起，要求所有顧客入店前接受快速病毒檢測。（City Winery提供）

位於曼哈頓下城肉品加工區(Meatpacking District)的高檔餐廳「City Winery」日前宣布，自24日(周二)起，將要求所有食客入座前接受快速病毒檢測 ，獲得陰性結果才可入座就餐，其店內員工每天也都必須做檢測，這將是紐約市 首家要求所有人員在獲得陰性結果下才可入內的餐廳。

根據餐廳規定，到該餐廳需要提前在Resy網站上預約，並繳納訂金，而顧客到達飯店後進行快速檢測所需的50元花費就涵蓋在訂金中，顧客在預約時間前到達餐廳門外接受檢測後，在15分鐘的等待時間內可品嚐店內提供的氣泡酒。

若檢測結果為陰性，顧客可進入就餐，餐桌之間相隔八呎距離；若為陽性，顧客不得進入餐廳，餐廳將再提供核酸檢測，然後送至實驗室進行二度確認。

餐廳創始人暨總裁多夫(Michael Dorf)表示，他相信在疫情 期間，讓顧客就餐過程中感到安全和放心是最重要的，由於冬季疫情恐更為猛烈，美國人也不像歐洲人一樣習慣在寒冷天氣時仍戶外用餐，因此需要進一步尋求更安全的防疫方式，保證食客室內用餐的安全。

這種15分鐘的快速檢測為「抗原檢測」(antigen test)，由Accurex Diagnostic Services提供，對陰性結果的檢測準確率高達99%。

除顧客外，該餐廳員工每天上班前也必須進行檢測和量體溫，並全天候配戴口罩及保持社交距離；多夫表示，雖然每天給員工檢測會給餐廳經營帶來額外負擔，但他仍認為這是保證所有人安全的最佳辦法，他也希望政府能夠撥款支持，讓更多餐廳加入為員工進行每日檢測的隊伍中。