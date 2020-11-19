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全美新冠住院人數 2周暴增50% 檢測站大排長龍

編譯林育正／綜合19日電
過去兩周，美國因新冠而住院的人數暴增50%，內華達州雷諾市醫院因床位不夠，把地下停車場改成臨時病房，接待病人。(美聯社)
過去兩周，美國因新冠而住院的人數暴增50%，內華達州雷諾市醫院因床位不夠，把地下停車場改成臨時病房，接待病人。(美聯社)

全美再次成為新冠肺炎疫情熱點，過去兩周，住院人數暴增50%，各州也祭出嚴厲措施防疫；在感恩節假期即將到來，民眾意圖在返家和家人團聚前，各地的檢測站民眾大排長龍，篩檢效率完全無法跟上需求。 

還未正式進入冬季和家人聚會頻繁的假期，新冠疫情就已先爆發。根據路透資料統計，全美目前約有近7萬9000人染疫住院治療，為疫情爆發以來的最高點。截至18日，七天平均病人數高達16萬1607人。

疫情再次重創美國，截至19日已累計超過1168萬9000多人確診，25萬2000多人死亡，讓許多學校、企業不得不暫時關閉，減緩疫情傳播，再次影響民眾日常生活。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)針對在感恩節前夕，學校恢復遠距上課和增加防疫措施造成的不便說：「學校關閉是暫時的，當情況安全許可便會重啟。」紐約州按照目前的疫情與感染人數比例，預計將先關閉堂食和健身房一至兩周。

全美各州紛紛頒布各種防疫措施，但川普政府卻批評各州的防疫措施拖垮經濟。川普目前也不願和民主黨總統當選人白登和交接團隊共享重要疫情資訊，威脅拖延新政府團隊的抗疫行動。

新冠疫情爆發，但民眾又希望在下周的感恩節假期能安全地與家人團聚，因此各地民眾紛紛前往接受檢測，使篩檢速度跟不上需求。

多個城市的檢測點大排長龍，至少必須等上二至三小時以上，才能進入醫院中；在洛杉磯，數千人也在道奇球場外排隊接受不下車檢測。

紐約市布碌崙居民尚塔‧雷納(Chaunta Renaud)為了快篩，已排了四小時，「這真的太誇張了。」大批的檢測人潮，也造成醫療用品供不應求，「公共衛生實驗室協會」(APHL)執行主任貝克(Scott Becker)說：「這就像狗追自己尾巴一樣，永遠都追不上。」

本周17日，聯邦政府已批准第一個能自行在家檢測的新冠快篩試劑；價格約50元，30分鐘便能知道結果。不過目前這組由加州藥廠Lucira Health開發的快篩試劑，必須有處方籤才能取得，且在明年春天，才會於全國供貨。

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