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洛克菲勒中心聖誕樹 卡了一隻貓頭鷹 困3天奇蹟獲救

記者胡玉立／綜合報導
小貓頭鷹卡在洛克菲勒中心的聖誕樹裡三天三夜後獲救。(路透)
小貓頭鷹卡在洛克菲勒中心的聖誕樹裡三天三夜後獲救。(路透)

紐約州協助救援非馴養動物的瑞文斯比爾野生動物中心(Ravensbeard Wildlife Center)16日接到一通電話，請求救援一隻被卡住的小貓頭鷹；出人意料的是，小貓頭鷹竟然卡在全美最具代表性的洛克菲勒中心聖誕樹裡。這場「洛克菲勒救援行動」在眾人矚目下順利完成，也替充滿壞消息的世界帶來一絲暖意，被喻為「2020年聖誕奇蹟」。

這隻貓頭鷹是東北部最小型的貓頭鷹品種，牠已經成年，目前正在等待放生，並順理成章地被大家叫做「洛克菲勒」。人們猜測，當那株高75呎的挪威雲杉，自距離紐約市170哩遠的奧農塔(Oneonta)花三天時間運到紐約市時，小貓頭鷹就一直沒吃沒喝地躲藏在樹裡。

接到這通請求救援電話的人，是瑞文斯比爾野生動物中心64歲的創始人艾倫·卡利許(Ellen Kalish)。她說：「我在中心20年，從沒聽說過這樣的事，簡直是電影情節。」

今年被選中作為洛克菲勒中心聖誕樹的這株巨大雲杉。(美聯社)
今年被選中作為洛克菲勒中心聖誕樹的這株巨大雲杉。(美聯社)

事實上，今年被選中作為洛克菲勒中心聖誕樹的這株巨大雲杉，因為看來稀稀落落不如往年稱頭美麗，14日亮相時，還被人恥笑為「2020年的隱喻」。

卡利許表示，紐約當地工人試圖開展聖誕樹枝時，在樹根一帶發現了這頭小貓頭鷹，當時牠緊貼在樹根上，大家還以為牠受了傷，因此致電野生動物中心求助。

卡利許16日接到被裝在紙箱裡的「洛克菲勒」時，驚訝又欣慰地發現，雖然牠可能歷經多日顛簸旅程，但健康狀況不差；她將「洛克菲勒」帶回中心，餵牠喝了足夠的水，並在籠子裡留了兩隻老鼠。第二天早上查看時，老鼠已屍骨無存。

「洛克菲勒」18日在野生動物中心正常吃睡，還去獸醫那裡拍了X光，沒有骨折或外傷；卡利許說：「到目前為止，牠的表現沉著謹慎，非常警醒，眼睛閃亮，可愛程度爆表。」

卡利許預計「洛克菲勒」不需要待在中心裡太久，她打算在周末黃昏貓頭鷹醒來時分將牠放生；屆時她會攜帶相機捕捉牠高飛的情景。

卡利許說：「對我來說，這是一場2020年聖誕節奇蹟，是個值得分享的故事。」

看更多可愛的貓頭鷹

小貓頭鷹卡在洛克菲勒中心的聖誕樹裡三天三夜後獲救。(Getty Images)
小貓頭鷹卡在洛克菲勒中心的聖誕樹裡三天三夜後獲救。(路透)
小貓頭鷹卡在洛克菲勒中心的聖誕樹裡三天三夜後獲救。(美聯社) 6

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