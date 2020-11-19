梅西百貨同店銷售額降20% 驚見500元 特斯拉股價創新高

財經簡訊

當周首申失業金 5周來首升

勞工部表示，截至11月14日當周首次申請失業救濟金人數為74.2萬，高於接受《道瓊》調查經濟學者預估的71萬，為5周來首度高於預期。較穩定的4周移動平均人數減少1萬3750人至74.2萬人。持續申領數下降42.9萬人至637萬，是疫情以來新低。投保失業率也降至4.3%。

消費者報導不再推薦Model S

《消費者報導》決定不再推薦特斯拉 的Model S，並且嚴辭抨擊新型Model Y的可靠性。該刊物在年度汽車可靠性報告中，將15年排名第一的豐田汽車拉下寶座。報告指出，特斯拉的Model S在氣壓懸架、主電腦和觸控幕控制方面存在問題；而Model Y的車身和油漆也存在問題。

臉書 稱可偵測94.7%仇恨言論

臉書宣布其人工智慧軟體現在已能檢測94.7%被平台刪除的仇恨言論。臉書科技長史洛佛(Mike Schroepfer)在博客貼文中透露了這個數字，並補充說它比一年前的80.5%和2017年的24%明顯增加。臉書、推特和TikTok之類的社群媒體因未能將限制仇恨言論而備受批評。

梅西百貨同店銷售額降逾20%

梅西百貨(Macy's)財報顯示，消費者在疫情期間減少衣服和配件的支出，其上季同店銷售額下降20.2%。當季淨虧損9100萬元或每股29分，而去年同期為淨利200萬元或每股1分。不計一次性費用，股虧損19分，低於分析師預期的虧損79分。營收從上年同期的51.7億元降至39.9億元，超過分析師預期的38.6億元。

驚見500元 特斯拉股價 創新高

特斯拉股價再創歷史新高，盤中一度上探508.61元，收盤報499.27元。自史坦普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)本周宣布將在12月21日將其納入史坦普500指數後，特斯拉股價一路上揚，目前正處8月21日以來最佳單周走勢，特斯拉8月31日以1分4比例進行股票分拆。今年以來其股價已上漲逾490%。

BuzzFeed自Verizon收購Hu​​ffPost

BuzzFeed以未披露的價格自Verizon Media手中收購綜合新聞和網路論壇網站Hu​​ffPost。兩家公司表示，除了出售HuffPost之外，Verizon還將成為BuzzFeed的少數股東。Verizon Media和BuzzFeed將在彼此平台上聯合發布內容。這也讓BuzzFeed CEO佩瑞提(Jonah Peretti)再度與他共同創立的HuffPost重聚。