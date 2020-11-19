麥當勞沃爾瑪員工 接受聯邦補助最多

沃爾瑪許多員工仍在接受聯邦補助。（路透）

根據美國 政府責任署(Government Accountability Office)的研究，沃爾瑪 和麥當勞 是聯邦援助計畫如醫療補助(Medicaid)和糧食券受益人的最大雇主。

長期以來，關於最低工資法和持續進行的工會化爭論中一直存在著一個問題，也就是在部分美國最大的低薪企業中，納稅人須為維持其員工的基本生活水平貢獻多少？

GAO分析了6個州的醫療補助機構和9個州的補充營養援助計畫(SNAP)或稱糧食券機構提供的2月數據。

沃爾瑪是3個州參與醫療補助者的最大雇主，並且是其餘3州的前4大雇主之一。它也5個州接受SNAP的最大雇主，也是其餘4州的前4大雇主之一。

麥當勞在6州中的5州是參與醫療補助的前5大雇主，也是9州中8州的SNAP接受者之一。

其他擁有接受聯邦援助大量員工的知名企業包括亞馬遜、克羅格(Kroger)、Dollar General，以及其他食品服務和零售巨頭。

主持計畫的參議員桑德斯(Bernie Sanders)指出，「納稅人不應被迫補貼這些美國最大最賺錢的公司。」「現在該是沃爾瑪、麥當勞和其他大公司老闆擺脫政府補助並向員工支付生活水準工資的時候了。」

沃爾瑪最近一季淨利為51.4億元，而麥當勞同期淨利為17.6億元。

麥當勞美國分公司發表聲明表示，該公司認為該報告的數據是以誤導性的方式進行編排，並強調麥當勞和沃爾瑪是美國最大雇主，「美國麥當勞餐廳的平均起薪超過每小時10元，高於聯邦最低工資。麥當勞認為民意代表可以制訂、辯論和改變法定最低工資，但不宜遊說或參與任何反對提高最低工資的活動。」

沃爾瑪發言人哈特菲爾德(Anne Hatfield)也發表聲明指出：「如果不是沃爾瑪和其他公司提供就業機會，會有更多人將依賴政府援助。」「在繼續投資員工的同時，我們將繼續努力提高最低工資。」