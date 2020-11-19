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拆散移民家庭挨告白宮拒和解 納稅人多花600萬元

記者顏伶如／綜合報導
向來反對移民的白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)。（美聯社）
向來反對移民的白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)。（美聯社）

川普政府以強制手段在美墨邊境拆散非法入境家庭而在去年被告上聯邦法院後，國家廣播公司(NBC)報導，多名消息人士透露，司法部願意讓這起聯合訴訟和解收場，並為被拆散家庭支付800萬元心理輔導費用，但呈交白宮核可時卻被向來反對移民的白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)打了回票，到頭來納稅人也多花了600萬元稅金。

兩名現任官員與兩名前任高層官員透露，司法部2019年10月原打算讓聯合訴訟以和解落幕，同意為家庭被拆散的移民家庭支付心理輔導費用，但司法部副助理部長墨瑞(Claire Murray)呈報白宮核可時，卻遭白宮法律顧問辦公室(Office of White House Counsel)請示米勒之後，卻予以否決。

米勒是川普政府團隊中反對移民立場最鮮明的白宮高層，在美墨邊境將非法移民家庭拆散也出自米勒提議。

知情官員指出，司法部內部一致同意應該和解，但其他政府部門則有不同意見，最後則在白宮法律顧問辦公室拍板之下，遭到駁回。另一名官員則說，和解案最終是被米勒給封殺的。

報導指出，由於白宮拒絕和解，這起訴訟的結果讓納稅人多花了600萬元稅金。

報導指出，司法部與代表移民家庭對川普政府提告的法律諮詢機構「公共法律顧問」(Public Counsel)經過長達九個月的磋商後已達成默契，司法部同意提供800萬元讓數千名移民接受心理健康檢查及輔導。

「公共法律顧問」律師羅森堡(Mark Rosenbaum)指出，司法部面臨龐大壓力，因此同意盡快和解。他分析，許多遭到骨肉拆散的移民孩童以為自己被父母故意遺棄，心靈創傷如果沒有處理，時間拖越久，問題就惡化。

他指出，與司法部談成頗不錯的和解，「雙方都覺得可以接受，但他們後來卻說不行」。

報導指出，法官後來裁定，川普政府必須為遭拆散移民家庭提供心理輔導費用，司法部上訴則遭駁回。今年3月間，非營利組織「瑟尼卡家庭中心」(Seneca Family of Agencies)獲得1400萬元經費，負責為移民家庭提供心理健康檢查及輔導，「瑟尼卡家庭中心」到目前為止已協助500多個家庭親子團圓。

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