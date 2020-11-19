臉書恐面臨美反壟斷訴訟 成立以來最大監管挑戰

臉書執行長查克柏格17日以視訊參加國會聽證。(美聯社)

知情人士透露，美國 聯邦和州調查人員準備對臉書 提出反壟斷訴訟，認為臉書併購對手Instagram和WhatsApp 後造成消費者權益受損。這或是臉書成立近17年來面臨的最大監管挑戰。

「華盛頓郵報」引述3名知情人士報導，調查人員認為，臉書（Facebook）併購Instagram和WhatsApp後，創造出一個反市場競爭的社群網路巨獸，導致用戶幾乎沒有其他優質選擇。

知情人士說，調查人員探究Instagram和WhatsApp被併購後數年內有哪些變化，調查已進入最後階段。據悉美國政府反托拉斯監管當局曾考慮控告臉書，在併購交易後造成Instagram和WhatsApp的用戶所獲隱私保護減弱且服務變差。

尤其臉書2014年併購WhatsApp時，曾向使用者承諾會保持WhatsApp的獨立性及提供強大隱私保護。當時臉書也對監管機關做出相同承諾，換得交易放行。

然而數年後臉書改弦易轍，試圖讓WhatsApp的用戶資料和臉書其他服務整合。由於臉書過往隱私保護紀錄不佳，這類爭議舉措已引發新疑慮。

知情人士說，調查人員還鎖定臉書如何管理龐大的使用者資料，及如何決定第三方應用程式（app）開發人員和其他企業何時與如何能取得臉書使用者資料。意味聯邦和州政府另有可能控告臉書把最有價值資產變成武器，來打壓新興對手。

根據消息，數名美國州檢察長去年在紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）帶頭下展開調查，目前準備在12月初正式提告。另有近40個州的檢方已表達加入訴訟意願。

華郵先前報導，美國聯邦政府負責監督市場競爭兩機關之一聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC），對臉書的相關調查正接近尾聲，並已尋求和州檢方合作。

若FTC內部投票贊成立案，可能交由行政法官裁決，屆時臉書可能在兩個不同法院都面臨重大反壟斷訴訟。