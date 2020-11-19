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聯邦法院：川普政府不得遣返無成年人陪同之孩童

記者顏伶如／綜合報導
華府特區美國聯邦區域法院蘇利文(Emmet Sullivan)18日裁定，川普政府不得遣返無成年人陪同的非法入境未成年孩童。(美聯社)
華府特區美國聯邦區域法院蘇利文(Emmet Sullivan)18日裁定，川普政府不得遣返無成年人陪同的非法入境未成年孩童。(美聯社)

華府特區美國聯邦區域法院蘇利文(Emmet Sullivan)18日裁定，川普政府不得遣返無成年人陪同的非法入境未成年孩童。美國爆發新冠病毒疫情後，邊境巡警提高行動規格，將成千上萬沒有家長或成年人陪同的非法入境孩童遞解出境。

在國土安全部遭到聯合訴訟的裁決中，蘇利文發布臨時禁止令，阻止川普政府繼續將非法入境的未成年孩童單獨驅逐出境。訴訟原告為來自瓜地馬拉的一名16歲少年，今年8月從墨西哥偷渡進入美國，面臨遣返。「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)代表這名少年向聯邦政府打官司。

今年初，川普政府以新冠病毒疫情嚴重為由，對於偷渡客遭查緝後的遣返作業祭出新規，允許邊境巡警直接將沒有成年人陪同的未成年孩童驅逐出境，無須經過任何遞解程序。

根據法院紀錄，自從這項新規於今年3月實施以來，川普政府已將至少8800名未成年孩童及青少年遣送出境。

蘇利文在裁決書中指出，川普政府聲稱基於公共衛生法律有權將未成年偷渡客直接遞解出境，法理基礎令人懷疑。聯邦法院助理法官哈維(Michael Harvey)上個月在裁決建議中指出，川普政府的疫情期間遣返手段嚴重違法，這份意見獲得蘇利文採納。

哈維在裁決建議書中指出，原告的立場應該受到支持，不只是基於依法執行聯邦法院的公共利益抽象概念，也攸關具體層面的公共利益，也就是避免外籍人士遭到不當遞解，導致被遣返回到可能受到迫害的國家。

國土安全部發言人詹寧斯(Chase Jennings)表示，聯邦法院的裁決「非常危險」，法官所在地點距離邊境有數千哩之遙，「只想到科學與法律，卻完全罔顧某些民眾的健康可能因此受到影響」。

「美國民權聯盟」律師葛勒特(Lee Gelernt)指出，法院判決形同跨出重要一步，阻止川普政府靠著薄弱的公共衛生考量為藉口，利用前所未見的非法手段將孩童驅逐出境。

葛勒特說，川普政府在疫情期間的驅逐手段，已讓1萬3000多名孩童遭到遣返，這些孩童都非常需要受到保護，依法也都有資格向美國申請庇護。

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