若聖誕節後停發補助金 影響美國近1200萬失業者

智庫世紀基金會今天公布的研究顯示，除非國會採取行動，否則美國因為2019冠狀病毒疾病疫情遭到裁員的大批失業者中，將近1200萬人申領的政府補助將於12月底停發。 路透

智庫世紀基金會今天公布的研究顯示，除非國會採取行動，否則美國 因為2019冠狀病毒疾病疫情 遭到裁員的大批失業者中，將近1200萬人申領的政府補助將於12月底停發。

法新社報導，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）破壞經濟之際，美國國會議員3月通過總金額2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act），為失業者擴大安全網，將失業補貼擴大到以前不符合條件的群體，並延長了失業救濟的持續時間。

但上述補助將於12月26日到期，總部位於紐約的世紀基金會（The Century Foundation）的研究估計，當補助到期後，將近1200萬名勞工將從兩個主要的擴大失業福利計畫取得救濟金。

世紀基金會表示：「今年秋季就已經有數以百萬計的勞工失去國家失業救濟金，停止補助恐讓經濟陷入困境。」

華府國會議員已就是否通過疫情紓困 法案後續措施談判好幾個月，但民主黨和共和黨議員一直未能就紓困規模和對象達成共識，在明年元月新國會開議前，也沒有什麼理由相信兩黨談判會取得進展。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，美國是全球疫情最嚴重的國家，境內已有超過25萬人病故。

公司行號為了防疫被迫停止營運，導致4月失業率飆升至14.7%，每週首次申請失業救濟金人數達數百萬。