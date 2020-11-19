美國肯德基為疫情進行門市大改造 改完變成這樣子

肯德基新設計的門市示意圖。 取材自fox10tv.com

為了因應新冠肺炎疫情 時代，美國肯德基 （KFC）加入其他速食連鎖店行列，對門市餐廳進行大改造。改造後的門市將更強調得來速服務，同時減少人與人之間的直接接觸。

鑒於顧客用餐習慣已逐漸從內用轉為外送，肯德基18日發表兩種新的門市設計，將逐步取代現有的門市。其實內用改外送這種用餐習慣，早在新冠疫情前就已開始，但因疫情加速了這個發展。

KFC第一種新設計是廢除傳統的用餐區，縮小整體的門市面積，適用於設立在房租較貴的大城市黃金地段門市。墨西哥式速食餐廳Chipotle和星巴克最近也都推出了類似的設計。

另一種新設計則強調得來速服務。肯德基第3季營收有60%來自得來速。此種設計下的門市將有兩條得來速通道，其中一條專門服務行動訂購取餐的顧客。這類門市也會有戶外座位區和室內用餐區，但室內用餐區將會比目前的小。

有些餐廳也有專用停車場，提供給透過肯德基的應用軟體（App）或其他第三方App訂餐的顧客使用，也會保留停車位給DoorDash、Uber Eats和Postmates等外送平台的外送員。

肯德基表示，這些新設計預定從明年開始在美國三個地區採用，包括佛羅里達州西棕櫚灘、印第安納州印第安納波利斯，和肯塔基州中部。

對速食餐廳來說，得來速服務在疫情期間已變得愈來愈重要。包括麥當勞和Chipotle等連鎖店的最近財報都顯示，有得來速服務的餐廳銷售成長加速。麥當勞、漢堡王等連鎖店都已發表加強得來速服務的新門市設計。