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364條人命後…737 Max 20個月禁飛令解除 波音得救？

轉角24小時
2019年3月起遭全球停飛的美國波音737 Max系列客機，在18日下午，終於被美國聯邦航空總署（FAA）解除了長達20個月、商務飛行史上歷時最久的「禁飛令」。 （路透）
2019年3月起遭全球停飛的美國波音737 Max系列客機，在18日下午，終於被美國聯邦航空總署（FAA）解除了長達20個月、商務飛行史上歷時最久的「禁飛令」。 （路透）

「航空業寒冬中，誰要買飛機？」因為飛航軟體設計瑕疵連續導致兩次空難，並自2019年3月起遭全球停飛的美國波音737 Max系列客機，18日下午終於被美國聯邦航空總署（FAA）解除了長達20個月、商務飛行史上歷時最久的「禁飛令」。

FAA表示，波音目前還需完成現有機型的軟硬體修正，並讓同機型的所有操作接受一次追加狀況訓練。但如果一切依照預期，美國本土的載客航線，最快將在12月29日復飛737 Max；一度無限期停工的交機排程與製造生產線，也將在2021年初再起復原——受困於全球疫情與737 Max停飛風暴的壓力，波音客機事業體的季度現金虧損更超過5億美金，如果賠錢慘況無法改善，現金流最多只能撐到2022年。因此本回的禁飛解除，也被波音集團視為「逆轉風向」的雪恥開始？

國際航線 要各國個別允許

FAA宣布停飛解禁後，波音公司還需要完成現役同型機的軟硬體修正與機師追加訓練；之後，美國本土將可開放737 Max重新商運，但國際航線則要另外得到各國個別允許——譬如說全球第一個宣布禁飛737 Max的中國，目前就還沒有對應消息。

根據美聯社的說法，全球第一個重新復飛737 Max的民航公司，預期會是美國航空（AA）12月29日的邁阿密－紐約航線；聯合航空（UA）則安排在2021年初；現役737 Max數量最多、本土載客運量最大的西南航空（WN），態度則相對保留，預期要到2021年年中後才要考慮。

FAA宣布停飛解禁後，波音公司還需要完成現役同型機的軟硬體修正與機師追加訓練。圖...
FAA宣布停飛解禁後，波音公司還需要完成現役同型機的軟硬體修正與機師追加訓練。圖為中國南方航空客機。 （路透）

至於同為美國四大航空公司的達美航空（DL），現役機隊中並沒有同型機。儘管在波音與各方壓力下，達美航空一度有新增採購737 Max的想法，但由於2020全球大疫的嚴重不景氣，達美與波音的商購談判至今沒能拍板。

737 Max 本來是獲利主力

主打中程雙引擎客機市場的波音737 Max，原本是波音集團設定為「民航工作馬」的獲利主力。其過去主打燃油效率、運輸彈性與自動化飛控的新系統設計，本該是波音集團在新世紀的力推產品，但在2018年10月29日印尼「獅子航空JT610航班空難」與2019年3月10日「衣索比亞航空ET302航班空難」共造成364人死亡後，波音737 Max的飛控系統瑕疵才自此曝光，同型機種緊急全球停飛。

在JT610與ET302空難中，737 Max的飛控系統都在起飛後不久，即出現了高度相似的「自動誤判」，飛機電腦會不斷錯判機頭攻角過高，並自動取消飛行員的操控指示，進而讓飛機進入上上下下的失控狀態。

然而在連續兩起空難之中，波音高層的第一時間反應卻是否認瑕疵，CEO米倫伯格（Dennis Muilenburg）甚至把問題推到罹難的印尼與衣索比亞機師身上，質疑「該不會是國外飛行員訓練不紮實」才會無法排除狀況，導致悲劇。

2019年衣航空難，在阿迪斯阿貝巴附近的機體殘骸。（路透）
2019年衣航空難，在阿迪斯阿貝巴附近的機體殘骸。（路透）

2018年獅航空難，前方男性為丹尼斯·米倫伯格。 （美聯社）
2018年獅航空難，前方男性為丹尼斯·米倫伯格。 （美聯社）

不過由於獅航與衣航的空難經歷太過類似，短時間內兩樁災難的衝擊，也讓世界各國紛紛懷疑起了737 Max的可靠性。於是從2019年3月、ET302失事後，從中國、新加坡、歐盟開始的各國民航局紛紛對737 Max下達了禁飛令。至於本該主動採取停飛程序卻遲遲沒動作、最後被國際社會懷疑「包庇波音」的FAA，則一直拖到最後，才成為全球最後一個禁飛737 Max的管轄單位。

墜機事件 美國會究責FAA、波音

在美國輿論與國際社會的壓力下，美國國會也針對737 Max瑕疵事件，向FAA與波音公司發動究責調查。過程中，各種內部檢舉與外部糾察，這才發現作為飛安管轄單位FAA竟與波音「主從地位錯置」，在737 Max的飛安審查與設計檢驗中，往往被牽著鼻子走唯波音是從，進而才會出現程序放水，讓波音於JT610空難後強行續飛，繼續釀成ET302空難。

相關調查與國會報告，不僅重創了波音公司的飛安誠信，揭發弊病後被拖下水的FAA也遭遇極大的檢討壓力。於是在各方譴責與737 Max復飛遙遙無期的狀態下，於業內身敗名裂、並被股東視為「醜聞戰犯」的波音CEO米倫伯格，才在2019年年底自請下台。

米倫伯格下台之前，737 Max的停飛風暴就已讓生產線停擺、無法交機、取消訂單、面臨航空界求償官司的波音集團極為頭痛。像是在華盛頓州的737 Max組裝工廠外，超過450架全新打造、但被迫停飛無法交機的737 Max機隊，就這樣塞爆了交機機場，甚至還得徵用工廠停車場來「應急臨停」。

此一時間內，空中巴士的同級競品A320neo，不僅狼吞虎嚥地吞食了波音737 Max的訂單市場；2020年初開始的新冠肺炎全球疫情，更史無前例重創了全球航空業——雙重寒冬的殘酷夾擊下，波音的股價一度在3月疫情高峰時，跌到只剩ET302空難前的五分之一（從440塊一路跌到95塊）。

米倫伯格下台之前，737 Max的停飛風暴就已讓生產線停擺、大量新機無法交機、取...
米倫伯格下台之前，737 Max的停飛風暴就已讓生產線停擺、大量新機無法交機、取消訂單，也讓面臨航空界求償官司的波音集團極為頭痛。 （路透）

20個月修正 波音保證排除瑕疵

「若讓我全家搭這型飛機，絕對很安心！」FAA署長狄克森（Stephen Dickson）18日表示：在歷經20個月的檢查與修正後，波音公司現在已確定能排除引發空難的系統瑕疵，

「這型飛機現在已成為人類飛行史上，經歷最多次拷問與嚴厲檢測的安全客機...我現在對這款機種的安全性有100%的信心！因為各方的專家已經從頭到腳，把這型飛機的各種設計給扒過一層皮，我們已經竭盡人類所能設想到所有可能，拚了命地檢測並確認這款飛機的安全無虞。」

狄克森強調，737 Max事件不只是軟體瑕疵，中間種種致命疏漏更揭示了FAA與航空財團之間的「結構性弊病」。因此FAA本回的解禁測試，從頭到尾都是由「署內直屬專家團」直接檢驗，不再和過去一樣由波音工程師自測自演。

此外，目前各地停飛、或塞爆在交機停車場的待交新機，也將由FAA專家「逐一確認軟硬體修正」，才能獲准重新在美國領空飛行。

禁飛令解禁 是波音「救命及時雨」

FAA的禁飛令解禁，對於正陷入現金黑洞的波音來說，無疑是「救命及時雨」。因為在連續裁員將近2萬人後，波音民航部門的上季現金虧損已達到50億美金之譜——根據路透社的引述，波音自承如果虧損速率沒有改善，「我們能動用的現金最多只能再燒1年半，2022年前一定會傾覆爆出大問題！」

在空難停飛之前，波音手中握有的737 Max訂單超過4,100架；但隨著飛安疑慮與疫情衝擊，將近4分之1的預期訂單都被取消、或被空巴搶走。當前的解禁雖然令人欣喜，但極為悲觀的航空界預期，卻可能讓波音未來幾年內都繼續縮緊褲袋。

「航空界現在問題，已經不是航空業蕭條『甚麼時候能夠結束？』，而是這場低迷災難『究竟有沒有可能結束？」

根據路透社與華爾街日報的說法，波音公司預計在未來一個月內完成與FAA的後續修正檢驗。之中，波音將先全力協助美航、聯航與西南航空的「本土機隊復飛」；同時，波音也將已2021年底、2022年初為預期基準，把屯在西雅圖倉庫裡的450多架『待交新機』送到客戶手中，「先想辦法收到交貨尾款，後續市場的安排以後再說。」

FAA的禁飛令解禁，對於正陷入現金黑洞的波音來說，無疑是「救命及時雨」。因為在連...
FAA的禁飛令解禁，對於正陷入現金黑洞的波音來說，無疑是「救命及時雨」。因為在連續裁員將近2萬人後，波音民航部門的上季現金虧損，已高達50億美金。圖為波音位於華盛頓州的廠房。（美聯社）

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