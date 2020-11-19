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前閨密爆料！伊凡卡本性鄙視窮人愛嫁禍 跟川普一個樣

編譯周辰陽／綜合報導
《浮華世界》17日刊登伊凡卡（右）的前閨密奧斯特倫（Lysandra Ohrstrom）的爆料文章，指稱第一千金外表光鮮亮麗、一派優雅，但骨子裡根本就川普（左）翻版。（歐新社）
《浮華世界》17日刊登伊凡卡（右）的前閨密奧斯特倫（Lysandra Ohrstrom）的爆料文章，指稱第一千金外表光鮮亮麗、一派優雅，但骨子裡根本就川普（左）翻版。（歐新社）

美國總統川普爭取連任幾乎確定失敗，就在各界對第一千金伊凡卡未來動向感到好奇之際，《浮華世界》17日刊登她的前閨密奧斯特倫（Lysandra Ohrstrom）的爆料文章，指稱伊凡卡外表光鮮亮麗、一派優雅，但骨子裡根本就川普翻版。

奧斯特倫與伊凡卡從小就認識，兩人上同一間名門女校，當伊凡卡嫁給庫許納時，奧斯特倫就是伴娘，但交情隨後轉淡。奧斯特倫稱伊凡卡年紀輕輕就渴望金錢與讚美、癡迷於社會地位、習慣怪罪同學害她違反校規、常轉述師長讚美她天賦過人，「跟她爸一樣有著陷害別人自保的本能」。

奧斯特倫記得，在兩人20多歲時，她將一本獲普立茲獎的小說《失落的小鎮》（Empire Falls）推薦給伊凡卡，當伊凡卡一得知小說主角是緬因州小鎮的勞工居民後，直接噴出F字眼，「妳為什麼要我讀一本講X的窮人的書？」，「妳是哪部分覺得我對這件事情有興趣？」

奧斯特倫還寫道，她有一條項鍊，上面用阿拉伯文書寫她的名字，伊凡卡看到就覺得不順眼，當著她的面說「妳跟你的猶太男友上床，那條項鍊又撞上他的臉時，他有什麼感受？」，還說項鍊就像在吼著「恐怖分子」。

奧斯特倫還說，川普對少女時期的伊凡卡和她朋友的身材都很有興趣，甚至對她的體重變化一清二楚，但「從來記不得我的名字」。她並指伊凡卡將自己打造成優雅聰慧版的「川普品牌」，但過往努力建立的形象在晉身白宮幕僚後就摧毀殆盡。

奧斯特倫知道自己寫文章會挨轟偽善或想撈好處，但「伊凡卡決定將自己的命運和她爸綁在一起」，讓奧斯特倫覺得此時應該站出來，確保伊凡卡永遠無法再起。

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