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寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

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寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 榮獲美國國家圖書獎小說獎

記者胡玉立、顏伶如／綜合報導
華裔作家游朝凱及小說「唐人街內部」(Interior Chinatown)。(美聯社/推特)
華裔作家游朝凱及小說「唐人街內部」(Interior Chinatown)。(美聯社/推特)

父母親來自台灣的作家游朝凱(Charles Yu)18日以小說作品「唐人街內部」(Interior Chinatown)榮獲美國國家圖書獎小說獎；「唐人街內部」以劇本形態和諷刺手法，描述美國社會將亞裔定型化，同時描寫亞裔自我定型與美國社會疏離的故事。

游朝凱得獎原因是故事充滿歡樂與心痛的轉折，是一部「燦爛、大膽、深入人心的小說」；他對於獲獎顯得訝異，開玩笑地說：「我完全沒有準備，由此可見我對於能否得獎懷抱多麼務實的想法。」

生於洛杉磯 雙親均來自台灣

游朝凱1976年出生於洛杉磯，父親游銘泉和母親林玲娟均來自台灣，弟弟游朝敏(Kelvin Yu)是演員兼電視劇作家，所製作的「開心漢堡店」曾獲美國電視艾美獎最佳動畫節目獎項。

游朝凱曾被紐約時報選為年度十大小說家，也是HBO影集「西方極樂園」(Westworld)編劇；他畢業於柏克萊加州大學，主修分子與細胞生物學專業，並獲得創意寫作專業學士學位，後來還自哥倫比亞大學法學院獲得法律博士(JD)學位，曾是執業律師，目前則專職創作，與妻子和兩個孩子住在加州爾灣市。

游朝凱為「唐人街內部」設定的故事背景，是對華裔存有種族刻板印象的大環境，移民則掙扎於融入主流社會比及展現真實自我之間。

寫小說動機 因2016川普贏大選

他說，曾經對於這部作品感到懷疑，不確定是否要把移民的故事寫下來，直到2016年川普贏得大選，終於讓他決定動筆。

游朝凱日前接受美聯社專訪時說，2016年大選之前，感覺一直缺乏寫這本書的動機，但如今重新檢視過去突然變得有意義，例如1882年通過的排華法案(Chinese Exclusion Act)，「我開始想著，這仍然是有關聯的，這是一個應該說出來的故事。」

早在2007年，游朝凱即曾以短篇小說集「三級超級英雄」(Third Class Superhero)榮獲美國國家圖書基金會的「傑出青年作家獎」。他2010年出版第一部小說「如何在科幻小說宇宙中安全生活」(How to Live Safely in a Science Fictional Universe)，被堪薩斯大學科幻研究中心評選為年度科幻小說第二名，並獲得坎貝爾紀念獎(Campbell Memorial Award)亞軍；「唐人街內部」是他的第二部小說作品。

唐人街作品 他熟讀後構建故事

游朝凱曾接受紐約時報訪問，談到自己如何經過研究撰寫出「唐人街內部」的過程；他表示，包括徐靈鳳(Bonnie Tsui)撰寫的「美國唐人街：五個鄰里的人民歷史」(American Chinatown: A People's History of Five Neighborhoods)，以及建築歷史學家胡垣坤(Phillip Choy）撰寫的「舊金山唐人街」(San Francisco Chinatown)等書，都是幫助他構建他的唐人街故事的寶貴資源。

他還重讀了高夫曼(Erving Goffman)的「日常生活中的自我表演」(The Presentation of Self in Everyday Life)，該書也是以表演框架來呈現。

台美人筆會作家黃樹人在讀過「唐人街內部」後表示，書中主人翁Willis Wu (Kungfu kid) 父母親來自台灣。全書以唐人街為舞台，側重在亞裔群聚社區裡，所造成的自我侷限、自我疏離現象，許多人不願也不敢跨出自己的孤島，因為島裡的人都和自己有相同或類似的文化及語言。

國家圖書獎可溯至1950年，是全球最負盛名的文學獎項之一。今年因為疫情，國家圖書獎頒獎典禮也改在網上舉行，並在YouTube和國家圖書基金會網站直播。今年國家圖書獎非小說類獎項得主是「死神正在崛起：麥爾坎‧X的一生」(The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X)，作者是父女檔萊斯·佩恩(Les Payne)和塔瑪拉·佩恩(Tamara Payne) 。

華裔作家游朝凱及小說「唐人街內部」(Interior Chinatown)。(美...
華裔作家游朝凱及小說「唐人街內部」(Interior Chinatown)。(美聯社/推特)

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