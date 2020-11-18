輝瑞疫苗申請美歐緊急授權 聖誕前可望開始配送

輝瑞疫苗20日向美國FDA申請緊急使用，力拚耶誕節前開始配送。（路透）

美國 藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech合作開發的新冠疫苗 ，最後階段臨床試驗結果有效性達95％，且無嚴重副作用。兩家公司周三（18日）表示，下個月將可拿到美國與歐洲的緊急授權使用。流程一切順利的話，疫苗可在聖誕節 前開始配送。

路透報導，輝瑞與BioNTech合作開發的這支疫苗，在不同年齡層與族裔間的有效性都相當一貫。美國食品藥物管理局（FDA）可望在下個月中旬核發緊急使用許可。BioNTech執行長Ugur Sahin表示，歐洲的授權許可將能在12月下旬取得。

Ugur Sahin說：「如果一切都順利，我能想像疫苗在12月的後半取得許可，然後在聖誕節之前開始配送。但能這麼快的話，必須真的是所有情況都正面發展。」

Sahin指出，美國的申請將在明天（20日）遞件，FDA的審核委員會計畫在12月8日到10日開會討論。

美國相關官員表示，另一支比輝瑞稍晚發表也同等成功的莫德納（Moderna）公司研發的疫苗，可望在輝瑞疫苗取得緊急授權使用的7到10天內，也接著獲得許可，各州已準備好在24小時內展開配送。