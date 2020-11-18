鄉村歌后桃莉巴頓捐100萬 助這家疫苗研發

鄉村樂壇巨星桃莉巴頓捐款百萬贊助新冠疫苗研發，被傳為佳話。圖為她本月13日在鄉村歌曲獎頒獎典禮上表演。(美聯社)

莫德納生技公司(Moderna)16日宣布初步實驗數據顯示，其新冠疫苗 防護力達94.5%，查看資助疫苗研發捐款者名單，鄉村音樂巨星桃莉巴頓(Dolly Parton)赫然在列，捐助金額高達100萬元；桃莉巴頓的慷慨不但對莫德納疫苗早期研發極為關鍵，還讓她與一位醫生因車禍 結成摯友的溫馨故事曝光。

這段友誼發生在桃莉巴頓2013年10月輕微車禍後，她因瘀傷和痠痛前往范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)求醫，結識了醫師兼外科教授阿布瑪拉德(Naji Abumrad)；儘管阿布瑪拉德對這位金髮巨星幾乎一無所知，但兩人很快成為朋友，不時討論時事及科學話題。

現年76歲的阿布瑪拉德17日接受「華盛頓郵報」訪問，為他的朋友巴頓對疫苗早期研發做出的貢獻感到高興。他說：「毫無疑問，她的捐款讓疫苗研發速度快了十倍。」

阿布瑪拉德表示，巴頓今年年初問他新冠病毒的問題，並表示很想深入了解研究病毒之道。他告訴巴頓，由病理學、微生物學和免疫學教授兼醫師丹尼森(Mark Denison)所率領的范德堡團隊，正在進行早期疫苗研究，並且有「令人振奮的進展」。

沒多久，疫情導致全國大封鎖，巴頓在4月1日以「向我的老友阿布瑪拉德致敬」為名義，宣布捐款百萬元給范德堡大學醫學中心用於新冠病毒研究。

阿布瑪拉德說：「說真的，我從來沒有要求她捐款支持這項研究，是她主動提議的。」

儘管他們一個是出生於黎巴嫩的醫師，一個是曾經紅透半邊天的鄉村歌后，彼此成長之地相距6000哩，但他們很快發現，兩人都是在山裡長大的小孩，都曾窮到只能求溫飽，因而結成知心好友。

74歲的桃莉巴頓18日在國家廣播公司(NBC)晨間節目「今日秀」(Today)中說：「我很高興能夠幫助別人，我捐錢給COVID基金只是希望它能為人謀福；它顯然是的。現在希望能盡快找到治癒之道。」

莫德納生技公司研發的疫苗最終獲得了近10億元聯邦資金，丹尼森對紐約時報 表示，巴頓的100萬元捐款對資助「關鍵性」早期研究和測試大有幫助。

桃莉巴頓捐款百萬給疫苗研究有功的消息傳出後，不少網民打趣地說，應該把桃莉巴頓最暢銷的鄉村歌曲「Jolene」，換成「vaccine」一字。

波士頓東北大學英語系副教授柯德爾(Ryan Cordell)即改編了一首巴頓的熱門歌曲「Jolene」，歌詞改為尋找新冠疫苗主題。他將自彈自唱視頻發布到社交媒體，現已有近70萬觀看量。