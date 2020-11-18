著名馬友診所中西部員工 2周逾900人染疫

馬友診所(Mayo Clinic)位於中西部分部的員工在過去兩周已有超過900人感染新冠病毒。(路透)

馬友診所(Mayo Clinic)位於中西部分部的員工在過去兩周已有超過900人感染新冠病毒，該診所發言人向國家廣播公司新聞網(NBC News)表示，自3月以來中西部確診員工已累積2981人，在全國醫療體系的員工當中，僅僅明尼蘇達州與威斯康辛州的確診人數就佔三分之一。

該診所發言人金吉兒‧布朗柏(Ginger Plumbo)指出，確診員工高達93%是透過社區感染，「我們遍布在中西部的員工，已大約有1500人受到病毒傳染的影響，必須在工作期間配合管制或無法工作。」

布朗柏也說，疫情爆發後造成人力短缺的現象，導致該診所必須從各州調度員工、縮減非緊急性的醫療照護規模，甚至請已經退休 的員工回來支援，「我們讓近期退休的員工回來工作，將從事研究的護理人員暫時調至病患照護中心，盡可能從各處調派員工協助。」

據「聖保羅先驅新聞報」(St. Paul Pioneer Press)報導，馬友診所的臨床試驗部主任艾米‧威廉 斯(Amy Williams)17日在記者會上透露，明州 羅徹斯特(Rochester)的加護病房中心已有32名病患入住並達到額滿的限制，希望能再增加12張床位，威廉斯說：「新增病例有如海浪般湧現，這不是個好現象。」

威廉斯也解釋，該診所爆發大量員工感染的實例，更彰顯病毒傳播的效率，「這告訴你，中西部的人們有多麼容易被感染；而我們的員工大多是遭到社區感染，這也相當程度地影響我們提供給病人的照護服務；我們希望，在每個我們服務的需要社區裡，所有人都能盡到自己的責任來防止病毒傳播。」