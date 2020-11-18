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新一屆國會眾院議長 波洛西再獲提名

記者羅曉媛／華盛頓報導
國會眾院民主黨18日提名現任眾院議長波洛西(Nancy Pelosi，圖)擔任新一屆國會的眾院議長，並無挑戰者的波洛西，有望在明年1月的眾院全體表決後順利當選。美聯社
國會眾院民主黨18日提名現任眾院議長波洛西(Nancy Pelosi，圖)擔任新一屆國會的眾院議長，並無挑戰者的波洛西，有望在明年1月的眾院全體表決後順利當選。美聯社

國會眾院民主黨18日提名現任眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)擔任新一屆國會的眾院議長，並無挑戰者的波洛西，有望在明年1月的眾院全體表決後順利當選；民主黨此舉是讓波洛西在白登總統任期助其平復黨內分歧、實踐議程。

眾院民主黨黨團18日提名波洛西為新一屆眾院議長，她當日並未在演講中透露這次會否是她最後一次掌舵眾院最高領袖，但兩年前她曾表示不會在2022年角逐議長一職，意味著此次可能是她最後一次擔任眾院最高職位。

波洛西在獲得提名後表示，新一屆眾院民主黨的工作主題將是經濟、健保和警察執法的公平公正，她呼籲民主黨同僚恭敬傾聽選民和彼此的聲音，稱「白登是一個團結者，也會讓我們的工作更好做」。

眾院民主黨領導層在明年1月新上任的第117屆國會基本無變化，除了支持波洛西再任議長，眾院多數領袖和黨鞭也維持現狀，分別為馬州聯邦眾議員霍耶(Steny Hoyer)和南卡州聯邦眾議員克萊伯恩(James Clyburn)，這三位民主黨高層均已年過八旬。

相比之下，屬於眾院第四高階崗位的助理議長(assistant speaker)一職，競爭就更激烈，麻州聯邦眾議員克拉克(Katherine Clark)擊敗羅德島的聯邦眾議員西西里尼(David Cilcilline)，當選助理議長；該職位由波洛西新創，旨在讓建制派民主黨保留領導職位的同時，也給黨內年輕議員擔任領導崗位的機會。

新一屆國會在明年1月3日就任之後，將全院表決正式推選波洛西為新議長，霍耶和克萊伯恩的職位則屬黨內職務，不需眾院全院表決。

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