民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨新澤西州聯邦眾議員帕斯克瑞爾(Bill Pascrell)。(美聯社)

向來對川普 總統批評最力的民主黨新澤西州聯邦眾議員、眾院 歲入小組委員會(House Ways and Means Oversight Subcommittee)主席帕斯克瑞爾(Bill Pascrell)，17日發表聲明要求白登政府明年1月上台之後，應立即對川普及全體川普政府團隊啟動犯罪調查並起訴，理由是川普及行政團隊犯下「無以計數背叛美國的罪行」。

帕斯克瑞爾指出，在2021年時，新政府的司法部 及相關機構應對整個川普政府展開調查，「川普與他身邊那些助紂為虐的幫手，都必須為他們傷害國家、破壞憲法的犯罪而遭起訴」。

他在聲明中說，赦免是至高無上的權力，倘若遭到濫用，成為不肖份子的護身符，如此作為將構成妨礙司法，任何為己赦罪的行為也是違法的。

過去四年來，川普與川普政府陷入多起調查，多起案件仍未結案。

帕斯克瑞爾指出，如果川普下台後沒有遭到犯罪起訴，白宮以後仍將持續出現違法亂紀。他說：「倘若對於以往的金融犯案、政治犯罪未能咎責，將招致日後出現瀆職更加嚴重的後果。」

帕斯克瑞爾在聲明中說：「川普危害國家安全，撕裂家庭，污染人口普查，利用職位圖利自肥，攻擊選舉制度，企圖扼殺民主。川普曾被眾院彈劾，背信、叛國罪證確鑿。他完全放棄治理國家及保衛國家，如果還有一絲羞恥心，應該今天就辭職下台。」

過去幾年裡，帕斯克瑞爾在眾院歲入小組委員會裡不斷爭取公布川普稅表。

總統當選人白登競選期間曾說，希望司法部獨立運作。今年9月，白登對媒體表示，當選之後，司法部將「完全獨立」，「不必聽命於我」。