苦幹實幹撤職查辦 美網安局長冤枉丟官

總統川普（左）2018年11月16日在白宮簽署命令，宣布在國土安全部旗下成立網路安全與設施安全局，並和首任局長克瑞布斯（右二）握手。克瑞布斯17日遭川普開除。路透

遭總統川普 開除的國土安全部網路安全與設施安全局（CISA）局長克瑞布斯，堪稱「苦幹實幹，撤職查辦」的典型案例。

一年多來，克瑞布斯和他的網路安全小組一直在設想，有心人會用那些手法擾亂美國投票 系統。他說，他一度擔心選民註冊資料庫會被入侵，讓民眾無法投票。他也擔心，駭客在開票之夜入侵各大媒體，製造混亂讓民眾無法得知開票結果。

2016年俄羅斯干擾美國大選的教訓，讓美國國安團隊繃緊神經，防範今年重演。最後這些威脅並未成真，也許是因為克瑞布斯的小組防範得當，也許是美國國安局已先發制人對付俄國駭客。或者，也許外國駭客認為現在根本不用在美國製造分裂，因為美國已經極度分裂。

克瑞布斯擔心假消息肆虐，特地讓他的部門成立一個「謠言控制網站」，澄清假訊息。沒想到，此舉觸怒大老闆川普。

據說這次大選有些已過世的人還能投票，且被列入計算。CISA的「謠言控制網站」說，這是假訊息。還有人說，有人能夠在不知不覺下更改計票結果，這個網站說，根本不可能，還提供詳細說明。

這些說法都直接槓上川普和他的親信，他們千方百計想抹黑這次選舉的公正性。川普說，有個投票機刪掉了270萬票，川普陣營說，在喬治亞州，過世的人都能投票。克瑞布斯的推特和謠言澄清網站不斷反駁這些不實訊息，表示選舉並無舞弊。CISA網站12日還刊出一群選務官員的聲明，表示這次大選是美國史上最安全可靠的選舉。

克瑞布斯的工作表現，獲得網路安全專家讚揚。英國政府網路安全部門主管馬丁對BBC說，克瑞布斯「讓CISA成為全球網路安全要角」，而且他「毫無畏懼的說出真相，什麼是真正的威脅，什麼不是」。

不過，這樣一個苦幹實幹的人，終究因為得罪當道，而在17日被川普撤職。而且，他恐怕不會是川普下台前最後一個有所堅持而被開除的人。