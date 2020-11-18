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App Store佣金降價！蘋果調降小型程式開發商抽成

編譯陳律安／綜合外電
蘋果針對小型程式開發商調降抽成。美聯社
蘋果針對小型程式開發商調降抽成。美聯社

蘋果公司將調降小型程式開發商的App Store佣金，這是App Store自2008年問世以來最重大營收結構變革。

蘋果18日聲明表示，在App Store年營收100萬美元以下的程式開發商和新加入的開發商，佣金從原先的30%減半至15%，預計明年元旦生效。

蘋果表示，這是「App Store小型企業計畫」的一環，「絕大多數」開發商都適用新的收費結構，但不包括影音串流服務Netflix、音樂串流服務Spotify等主要App。

蘋果說，在疫情導致景氣低迷之際，減少抽成是為了在財務上幫助小型開發商，並提供他們一項投資自身事業的方法。

依據新制，軟體開發商今年在App Store的營收若在100萬美元以下，隔年佣金抽成比率將降為15%；若隔年開發商的收益跨過100萬美元大關，年底前將恢復30%的抽成標準。若任一年度開發商收益減至100萬美元以下，費率將在隔年調降。

蘋果的App Store抽成規定面臨政府監管機關持續審查，開發商也持續抨擊抽佣比率。蘋果正與電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games進行佣金和支付規定的訴訟。

伯恩斯坦分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）表示，App Store只是蘋果服務事業的一環，卻是最大的營收動能來源；他預估，光是App Store明年就將為蘋果帶來187億美元營收，占服務事業總營收約三分之一。

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