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美軍國防升級！神盾艦首次在大氣層外攔截洲際飛彈

編譯張君堯／即時報導
動畫顯示美國海軍驅逐艦在夏威夷東北部發射的飛彈擊中模擬的洲際彈道飛彈。U.S. Missile Defense Agency animation
動畫顯示美國海軍驅逐艦在夏威夷東北部發射的飛彈擊中模擬的洲際彈道飛彈。U.S. Missile Defense Agency animation

美國飛彈防禦署（Missile Defense Agency）宣布，16日在夏威夷東北部進行神盾驅逐艦的飛彈防禦系統攔截試驗，首次成功攔截一枚模擬的洲際彈道飛彈

據官方聲明，美軍先從太平洋馬紹爾群島（Marshall Islands）的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）試驗場發射洲際彈道飛彈，再由部署在夏威夷附近、配備神盾系統的伯克級驅逐艦「約翰芬恩號」（John Finn）發射「標準三型」（SM-3 Block II A）攔截飛彈，成功在地球大氣層外擊落目標。

影片來源：聯合新聞網

過去的攔截測試都是在阿拉斯加或加州等陸地上進行，這項試射證實美軍在海上也具有攔截洲際彈道飛彈的能力，能夠抵禦來自北韓等國的威脅，代表美國將來可建構多層的「國土防護網」。飛彈防禦局長希爾（Jon Hill）強調這是「關鍵的里程碑，一項了不起的成就」。

標準三型飛彈的Block II A型是由美國雷神公司和日本三菱重工共同研發，全長6.55公尺，飛行速度達到秒速4.5公里，最大射程1200公里、射高900至1050公里，不光是洲際飛彈，就連低軌道衛星也能擊落。

美軍先從太平洋馬紹爾群島的瓜加林環礁試驗場發射洲際飛彈，再由部署在夏威夷附近、配...
美軍先從太平洋馬紹爾群島的瓜加林環礁試驗場發射洲際飛彈，再由部署在夏威夷附近、配備神盾戰鬥系統的伯克級驅逐艦「約翰芬恩號」發射標準3型攔截飛彈，成功在地球大氣層外擊落目標。路透
標準三型飛彈的Block II A型飛行速度達到秒速4.5公里，最大射程1200...
標準三型飛彈的Block II A型飛行速度達到秒速4.5公里，最大射程1200公里、射高900至1050公里，不光是洲際飛彈，就連低軌道衛星也能擊落。路透

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