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美證管會急推審計新規 在美掛牌中企可能迫下市

編譯洪啟原／綜合報導
SEC正快馬加鞭推動一項計畫，可能把中國大陸企業踢出美國交易所。（路透）
SEC正快馬加鞭推動一項計畫，可能把中國大陸企業踢出美國交易所。（路透）

美國證管會（SEC）正推動一項計畫，可能把中國大中企業踢出美國交易所，在川普即將卸任之際，此舉可能成為華府與北京當局新的衝突點。

彭博引述消息人士報導，SEC計畫年底前提出一項新規，擬要求不符合美國審計規則的企業除牌下市。消息人士說，SEC自8月起快馬加鞭推動這項新規，包括SEC主席柯雷頓和財長米努勤在內的金融市場工作小組敦促SEC通過這項新的限制措施，該措施可能最快在2022年生效。

SEC要解決的是困擾美國監管機構十餘年的問題，也就是中國拒絕美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）稽核阿里巴巴、百度和其他在美上市中企的會計資料。在美中緊張關係持續升高和瑞幸咖啡爆發財務會計醜聞後，處理這項議題變成當務之急。

然而，SEC此舉非比尋常，因美國多數機構在大選後通常暫停發布重大新政策，特別是政黨輪替時。原本這項審計新規不大可能在明年1月20日（川普卸任）前敲定，柯雷頓也已計畫年底前卸任，將在完成任何立法前離職，這會讓這項任務留給總統當選人白登挑選的新任SEC主席。

柯雷頓計畫藉由推動表決，強迫SEC任期還剩數年的共和黨與民主黨籍委員表態是否支持對中國企業實施更嚴格的規定。SEC提出這項提議，仍須徵求大眾意見，擁護這項構想的投資人，預料向SEC寄送大量信件表達支持之意。

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