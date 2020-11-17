史丹福預測：若不居家避疫 美10大城市1/3人口將染疫

史丹福大學研究報告指出，美國民眾如果不繼續居家避疫，一個月後10大城市的1/3人口恐將染疫。（美聯社）

史丹福大學 研究報告指出，美國 民眾如果不繼續居家避疫，一個月後10大城市的1/3人口恐將染疫。重開經濟的上限若訂為25%，將有效減少疫情 ，經濟活動也有最高效能。

加州和舊金山灣區決定反向操作美國的重開經濟政策，改以更嚴格措施控制新一波激增的新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，史丹福大學一份研究報告指出，這樣的做法可以奏效。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，史丹福大學研究團隊以舊金山等美國10大城市的手機通訊數據為基礎，分析不同社區居民，在疫情爆發最初幾個月在城市的移動狀況，發展出預測模型。

研究發現，餐館、健身房、咖啡廳和其他擁擠的公共室內空間，與數量較多的新增確診案大有關係。在感染熱門地點中，以提供全方位服務的餐館最具風險，人們傾向在餐館聚集久待。分析認為，餐館染疫風險較排名第2的健身房高約3倍。

隨著新冠肺炎確診人數在加州飆升，新限制規定舊金山灣區多數餐館於今天停止室內用餐服務，衛生官員在上周引用史丹福大學研究，舉證室內用餐的風險，從10月中旬激增的新一波疫情，主要與社交聚會增加有關。

加州在13日達到百萬確診警訊關卡，政府公布截至今早，染疫人數超過103萬、1萬8000多人病故。

史丹福大學研究報告10日在自然（Nature）科學雜誌發表，探討舊金山、亞特蘭大、達拉斯、休士頓、洛杉磯、邁阿密、紐約、費城、華府和芝加哥，美國10大都會區民眾感染的可能性，並預測經濟全開後的疫情狀況。

「預測中，第一個重要發現是如果人們持續維持正常生活方式，一個月後，10大城市中的1/3人口會染疫。」報告作者、史丹福電腦科學家勒斯科維奇（Jure Leskovec）表示，「這些經驗證據強調，居家避疫和保持社交遠距的重要性」。

勒斯科維奇在新聞稿中指出，這是最強而有力的證據，證明今年春天發布的居家避疫政策，有效降低感染率。

相關模型由史丹福大學、微軟研究中心（Microsoft Research）、陳．祖克柏生物中心（Chan Zuckerberg Biohub，暫譯）和西北大學電腦科學家合作開發，精確追蹤9800萬名美國手機用戶，在今年3到5月間，每小時移動情況。研究人員發現，預測與城市疫情狀況吻合。

研究發現，以停留時間和每平方英尺人口數兩項因素為基準，低收入區的超市因人們停留時間較長與較擁擠，病毒散播率兩倍於高收入地區。

分析發現，重開經濟的容量上限若訂在25%，就能有效減少新增感染，同時最大化經濟活動。

舊金山灣區今年3月推動防疫，是全美第一個實施居家避疫、減少人群移動政策的地方。研究也發現，如果美國人未減少外出，今年5月感染率就會增加10倍。

勒斯科維奇認為，重啟經濟不是非黑即白的決定，可不同程度的重開經濟，任何一個城市都可以採用這種方法。